Civilingenjör som Diagnostic Engineer till industriföretag i Eskilstuna
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskiningenjörsjobb i Eskilstuna
2025-09-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Eskilstuna
, Västerås
, Köping
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
OM TJÄNSTEN:
Vår kund är en en ledande aktör inom fordonsintustrin. Deras organisation strävar efter att förse marknaden med högkvalitativa produkter och enastående service. Som ny Diagnostic Engineer kommer du att ingå i avdelningen som har huvudfunktionen för att ta fram information och verktyg som används på eftermarknaden för drift, underhåll, felsökning och reparation av produkter inom bolaget. Avdelningen är involverade i utvecklingen av nya produkter tillsammans med FoU-avdelningar, inte bara i Sverige utan även internationellt. Du kommer då och då att resa inom Sverige men även till dina andra kollegor som finns i Asien och Europa. Du kommer att ingå i ett dynamiskt team som anpassar dig till nya arbetssätt och förbereder dig för framtiden.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som Diagnostic engineer driver du förbättringen av felspårningsstöd redan under designstadiet, genom att aktivt arbeta och delta i projekt som utvecklar ny teknik. Man arbetar fram metoder för att felsöka maskinerna och tolkar felkodning. Det mesta av allt arbete sker i samarbete med andra inom företaget. Därför är det väsentligt att du har god samarbetsförmåga, ett öppet och inkluderande tänkesätt, kan ge och ta feedback och leverera enligt de planer du gör upp med dina kollegor. Mycket av arbetet går ut på att hitta relevant information och ta reda på hur det nya systemet fungerar. Arbetet är till stor del teoretiskt inriktat, mer än praktiskt. Det praktiska kommer till största delen att bestå av verifiering av maskinens funktioner och den felspårning du har utvecklat. Modern fordonsteknik är bekant för dig och du har ett intresse för maskiner och mjukvarufunktioner. Du tycker också att det är en spännande utmaning att hitta information och att lära dig om nya system och ny teknik.
Vi SÖKER DIG SOM:
Har en högskole-civilingenjörsutbildning inom relevant område, tex. Elektronik, mekatronik eller maskinteknik
Har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Är analytisk lagd och trivs med att arbeta med problemlösning
Det är meriterande och din ansökan kommer att prioriteras om du:
Har tidigare erfarenhet av en liknande roll
Har ett stort intresse för fordonsteknik
Har goda kunskaper i svenska
Om ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 6-12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Eskilstuna
Rekryteringsansvarig: Fahim Gani
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9529549