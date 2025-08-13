Civilingenjör/Naturvetare med kompetens inom hydrologi
2025-08-13
Vi söker dig som vill arbeta med olika typer av kundprojekt inom hydrologi. Hos oss får du möjlighet att kombinera hydrologisk problemlösning för att göra samhällsnytta i en roll där du kommer att göra verklig skillnad för våra kunder och för framtiden.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
SMHIs utredande enhet inom hydrologi arbetar med utredningar i vattenfrågor, det kan handla om dimensioneringsunderlag, vattenhushållning, metodutveckling och utbildning. En stor del av verksamheten utgår från hydrologisk modellering, ofta med hänsyn till framtida klimat. Vi stöttar också med skräddarsydda prognoser över vattentillgång, flöden eller vattenstånd till olika aktörer inom flera sektorer.
Tjänsten innebär genomförande av kunduppdrag inom hydrologi, inkluderande projektledning och införsäljning. Uppdragen kan omfatta arbete med hydrologisk modellering, bearbetning och analys av hydrologisk mät- och modelldata, ofta med hänsyn till framtida klimat.
Om gruppen Vattenplanering
Gruppen utför utredningar på uppdrag av externa uppdragsgivare i områden där påverkan av vatten, sött eller salt, är viktiga aspekter. I projekten kan hela SMHI:s samlade expertkompetens inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi användas för att ge kunden beslutsunderlag anpassade för sin unika verksamhet. Uppdragen kan vara dimensionering inom vatten och hav, statistiska analyser av SMHIs samlade observationer eller övriga experttjänster baserade på SMHIs kärnämnen. Gruppen består idag av 18 personer, jämnt fördelade mellan SMHIs kontor i Göteborg och Norrköping.
Om dig
Du är antingen civilingenjör eller naturvetare med inriktning hydrologi eller har en utbildning/ erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen behöver du ha modelleringskunskap inom hydrologi och/eller hydraulik samt goda kunskaper inom hydrologisk problemlösning. Du har också vana vid att förstå, tolka och analysera modellresultat och mätdata.
Gruppens arbetsspråk är svenska så grundläggande kunskaper i svenska är ett krav. Du behöver även ha goda kunskaper i engelska både i tal och skrift.
Starkt meriterande för tjänsten är,
• Erfarenhet av konsultarbete, inklusive säljarbete, och projektledning inom relevant ämnesområde
• Erfarenhet av att driva projekt inom tillämpad forskning och utveckling inom ämnesområdet
Meriterande för tjänsten är,
• licentiat- eller doktorsexamen inom relevant område
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• kunskap inom datahantering/databaser, programmering (främst Python och Fortran)
• kompetens att arbeta med GIS-programvaror
• erfarenhet från arbete med hydrologisk och/eller hydraulisk modellering
• erfarenhet från arbete med hydrologiska prognoser, vattenkraftshydrologi och/eller vattenkraftsproduktion
• kunskap och erfarenhet av arbete kring klimatförändringar och klimatanpassning
• erfarenhet av att ge presentationer eller föreläsningar inom ämnesområdet
Vi som grupp är beroende av varandra och ett gott samarbete samtidigt som rollen kräver tid för enskilt arbete. Därför behöver du se fördelarna med, och bidra till, en god laganda likväl som du finner glädje i att arbeta på egen hand. Du har en god bild av vad det innebär att arbeta affärsmässigt med tydliga mål utifrån ekonomiska ramar vilket är avgörande för att hålla både tidsplan och budget. Du har en förståelse för att arbetsuppgifters ambitionsnivå kan vara bestämda av kundens ekonomiska förutsättningar och tidsramar och accepterar gärna utmaningen i att hitta kreativa lösningar på de problem vi ställs inför i våra uppdrag Du behöver vara lösningsorienterad och duktig på att fånga kundens behov och omsätta dem i praktiken.
Din förmåga att förmedla kunskap till såväl kunder som till kollegor, såväl i dialog, som vid föreläsningar eller i skriftliga rapporter är också en viktig del i ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta och samverka med andra i externa såväl som interna kontakter. Du är van vid att arbeta strukturerat och lägger stor vikt i att det du lämnar ifrån dig är av god kvalité.
Anställningsform: Tillsvidare
Placeringsort: Placering är på något av våra kontor i Norrköping eller Göteborg. En majoritet av din arbetstid är på kontoret men du har möjlighet att tillfälligtvis arbeta hemifrån om det passar verksamheten.
Antal: 1-2 st
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Välkommen med din ansökan.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett heltidsjobb.
Smhi
