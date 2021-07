Civilingenjör/Naturvetare med kompetens inom hydraulik - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu - Geologjobb i Göteborg

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu / Geologjobb / Göteborg2021-07-05Därför ska du jobba hos oss, rekryterande chef Sofia Åström berättar:Hos oss på SMHI kan du påverka din vardag och arbetsplats redan från första dagen och snabbt bli en i gruppen. Vår verksamhet präglas av nytänkande och hög kompetens med kundens bästa i fokus. Vi är en grupp engagerade medarbetare som drivs av att hela tiden utveckla oss. Det gör vi bland annat genom ett nära samarbete mellan erfarna och mindre erfarna medarbetare i alla våra uppdrag. Kontinuerliga utbildningsinsatser är också prioriterat hos oss, men viktigast av allt är att känna arbetsglädje. Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi arbetar aktivt för att skapa en sammansvetsad grupp genom olika gemensamma aktiviteter.Som konsult hos oss är fokus på beräkning och analys av processer i hav, sjö och vattendrag, med syfte att bedöma mänsklig påverkan på vattenmiljön respektive hur omgivningen påverkar mänskliga aktiviteter i eller nära vatten. Vi arbetar med många spännande och intressanta projekt och ser en ökad efterfrågan av våra tjänster.Jag finns vid din sida för att stötta, utmana och ge goda råd. SMHI har en starkt förankrad värdegrund där personligt ansvar, delaktighet och tillit är några av ledorden och som medarbetare hos oss ser jag att du har förmågan att koppla ihop dessa värdeord med din roll i verksamheten.Så här jobbar du som konsult hos oss!Tillsammans med dina kollegor arbetar du som handläggare och projektledare inom spännande projekt som är en del av samhällsutvecklingen. Vanliga projekt innefattar bearbetning och analys av modelldata, hydraulisk modellering och klimatanalyser. Du driver allt från små projekt till övergripande översvämningskarteringar. Kundkontakter och att bidra i säljarbetet ingår som en naturlig del. Vi styrs av tydliga mål och ekonomiska ramar, och det är viktigt att ha förståelse för att arbeta efter mål och budget. En annan viktig faktor är att ha god förmåga att sätta sig in i kundens behov och bidra aktivt i projekten med kritiskt tänkande.Gruppen har medarbetare placerade både i Göteborg och Norrköping så båda orterna är möjliga placeringsorter för dig. Jag som kommer vara din chef är stationerad i Göteborg. Vi möts både på plats på båda orterna men jobbar också mycket digitalt via videomöten.Det här är du!För att trivas i rollen är du en person som är duktig på problemlösning och tycker om att använda sin befintliga kunskap för att lösa nya problem där du omsätter kundens behov till en lösning som SMHI kan erbjuda. Du kan välja rätt verktyg vilket kan innebära att kombinera teoretiska kunskaper med analys av data, eller att kunna välja rätt modellverktyg för uppgiften.Du har erfarenhet av att hantera externa kontakter och kan vårda och utveckla dessa. Din samarbetsförmåga är god och du kan förmedla din kunskap till både kunder och kolleger, såväl i dialog, som vid föreläsningar och i skriftliga rapporter. Ett krav är att du både talar och skriver bra svenska och engelska.Vi söker dig som är Civilingenjör/naturvetare eller motsvarande och som har goda kunskaper inom hydraulisk problemlösning och erfarenhet av klimathydrologiska problemställningar.Erfarenhet av ArcGis/QGIS och av hydrauliska modelleringsverktyg (exempelvis MIKE, HEC-RAS) är ett krav och det är meriterande med goda kunskaper av datahanteringsverktyg, så som Matlab och Python och av scripting i ArcGIS/QGIS. Ytterligare ett plus är om du har erfarenhet av två- eller tredimensionell modellering.Vi ser också gärna att du har erfarenhet av arbete med vattenvård, samt restaurering och åtgärdsarbete i vattenmiljöer är meriterande. Även arbete med konsekvensanalyser, riskanalyser och förslag till åtgärder rörande klimatanpassning är meriterande.Din ansökan:Välkommen med din ansökan så snart som möjligt men inte senare än 29 augusti 2021.Vill du veta mer?För ytterligare information kontakta gärna gruppchef Sofia Åström eller HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga representanter är för ST, Julia Zabori och för SACO, Johan Arvelius. Samtliga kan nås på telefon 011-495 80 00 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se . Eftersom det är semestertider når du oss säkrast efter den 15 augusti.SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

2021-07-05

Individuell lön

Sista dag att ansöka är 2021-08-29