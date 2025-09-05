Civilingenjör inom Geoteknik till Sweco i Halmstad!
Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Halmstad Visa alla byggjobb i Halmstad
2025-09-05
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Halmstad
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Markaryd
eller i hela Sverige
Har du ett brinnande intresse för geokonstruktion och studerat geoteknik? Sweco söker nu en driven Geotekniker till deras team i Halmstad! Hos dem får du möjlighet att arbeta med varierande projekt inom infrastruktur och bidra till hållbara lösningar. Om du vill utvecklas i en dynamisk miljö och arbeta nära både fälttekniker och uppdragsledare, är detta rollen för dig!
Om rollen
Som Geotekniker på Sweco är du en del av ett engagerat och hjälpsamt team som arbetar med projektering, handläggning och teknisk rådgivning inom geokonstruktion. Du hanterar flera parallella projekt, vanligtvis 2-5, som omfattar infrastrukturprojekt med fokus på miljö, tid och kostnad. Projekten kan inkludera både ny- och ombyggnation av vägar, broar, järnvägar och annan samhällsviktig infrastruktur.
I din roll samarbetar du nära med uppdragsledare, fälttekniker och utredare. Du bidrar med geotekniska bedömningar, dimensioneringar, beräkningar, dokumentation, analys och arkivhantering. Du är delaktig i alla skeden av processen - från planering till färdig rapport - och har möjlighet att utvecklas utifrån din kompetens och dina intressen. Rollen är främst kontorsbaserad, men med nära koppling till fältverksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ansvara för att ta fram tekniskt underlag till uppdragsledare och seniora kollegor.
• Planera och dokumentera fältinsatser samt analysera och utvärdera resultat.
• Utföra geotekniska beräkningar och utredningar inför slutgiltiga rapporter.
• Arbeta i programvaror som Slope/W, GeoSuite, Civil 3D och Conrad.
• Bidra till projektering, riskbedömning och grundläggningslösningar.
Du blir en del av ett team med cirka 20 medarbetare i Göteborg, Halmstad och Varberg - en blandning av juniora och seniora geotekniker. Beroende på din erfarenhet kan projektens karaktär och ansvarsnivå variera. Sweco värdesätter din kompetens och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägledning.Publiceringsdatum2025-09-05Profil
För att trivas i rollen som Geotekniker på Sweco behöver du vara en driven och nyfiken person. Du har ett brinnande intresse för geoteknik. Du behöver vara kommunikativ och social där det värdesätts högt att du vill lära dig nytt men också lära ut den kunskap du besitter.
Skallkrav
• Civilingenjör/Masterexamen inom geoteknik, exempelvis väg- och vatten eller samhällsbyggnad/ samhällsbyggnadsteknik med inriktning geoteknik.
• Flytande i svenska och engelska, tal & skrift.
Meriterande
• Arbetserfarenhet som Geotekniker
• Examensarbete inom geoteknik
Om Sweco
Sweco är ett av Europas ledande konsultföretag inom samhällsbyggnation. Med över 22.000 anställda har man expertis inom alla discipliner och kan därmed erbjuda sina kunder specialistkompetens i såväl större som mindre uppdrag. Sweco arbetar aktivt för det gröna, hållbara samhället.
Sweco vill vara en arbetsplats präglad av mångfald. Fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå deras mål och eftersträvar mångfald i deras rekryteringsprocesser. Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med deras kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Sweco.
Rekryteringsprocess
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos Sweco. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: Oktober 2025/enl.ö.k
Omfattning: Heltid, tillsv, hybrid.
Arbetstid: Kontorstider 8-17, flex.
Ort: Halmstad.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51037_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Rebecca Anderson rebecca.anderson@framtiden.com Jobbnummer
9494867