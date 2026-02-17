Civil utredare till Lokalpolisområde Värnamo
2026-02-17
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Jönköping är indelat i tre lokalpolisområden: Höglandet, Södra Vätterbygden och Värnamo. På polisområdesnivå finns utredningssektion och ett polisområdeskansli. Lokalpolisområde Värnamo ingår i polisområde Jönköping. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, hundverksamhet samt stöd och service.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Arbetet som utredare innebär självständig handläggning och ansvar för olika typer av brottsutredningar och utredningsåtgärder. Arbetsuppgifterna är varierande och kräver att man självständigt lägger upp sitt arbete utefter de prioriteringar som råder. Som utredare arbetar du både enskilt och i mindre grupper beroende på vad som ska hanteras och du samverkar med både interna och externa kontakter som exempelvis åklagare, juridiska ombud och socialtjänst. Ärendena leds av polisiär förundersökningsledare och i vissa fall av åklagare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utredningsarbete, t.ex. förhör, utredaranalyser och verkställande av olika tvångsmedel.
• Handläggning av ärenden med frihetsberövade
• Samverkan med åklagare och juridiska ombud
• Informationsdelning internt och externt
Utredningsverksamheten i LPO Värnamo bedrivs i två utredningsgrupper som båda består av gruppchef, förundersökningsledare, utredare och administratörer. Tillsammans ansvarar grupperna för de ärenden som inkommer till lokalpolisområdet. Lokalpolisområdet har dessutom ett yttre utredningsteam som är en del av den yttre operativa förmågan och arbetar med utredningsåtgärder i alla typer av ärenden.
Vi vill att utredningsverksamheten i LPO Värnamo kännetecknas av ett dynamiskt arbetssätt där vi anpassar oss efter lägesbilden och den typ av ärenden vi hanterar för tillfället. Vi vill vara proaktiva och bidra till att förebygga och minska brottslighet i vårt område. Vi vill vara effektiva och agera nära inpå brotten vi utreder. Vi arbetsleder på åtgärder och jobbar tillsammans med andra för att lyckas, både internt och externt.
Vi arbetar efter verksamhetsanpassade tider så kväll- och helgtjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom exempelvis ekonomi, juridik, kriminologi, beteendevetenskap, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Arbetslivserfarenhet i närtid av självständigt handläggnings-/utredningsarbete exempelvis ifrån Polismyndigheten, socialtjänst, socialjour eller andra områden som arbetsgivaren bedömer som relevant för rollen
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• God förmåga att kommunicera på engelska
• Goda IT-kunskaper
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Utredningsarbete från rättsvårdande myndighet
• Arbete inom polisens brottsutredande process
• Att inhämta, analysera och bereda stora datamängder från varierande datakällor
• Dokumentation och handläggning av sekretessbelagda ärenden
ÖVRIGT
Arbetsort: Värnamo
Arbetstid: Veckoplanering, 5:2, kväll- och helgtjänstgöring förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform. Vikariat
Funktion: Utredare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
