Civil Signalskyddshandläggare till Marinstaben M6 Karlskrona
2025-09-02
Vill du möta utmaningen i omvärldsläget tillsammans med oss på Marinstaben M6? Vi söker dig som vill bidra till marinens ledningsförmåga och lägesuppfattning, samt bidra till att fortsätta utveckla avdelningen som en effektiv och attraktiv arbetsplats i marinen.
Om avdelningen
Marinstabens M6 Sambandsavdelning Signalskyddsdetalj ansvarar för att stödja Marinchefens behov av ledningsförmåga för Marinens förband. Vi ansvarar för att vidmakthålla och ge marinledningen en korrekt och aktuell bild av ledningsförmågan i marinen, såväl inom marinen som till andra försvarsgrenar, operativ ledning och internationella partners. Signalskyddsdetaljen ansvarar specifikt för att tillse att vi skyddar informationen och våra förmågor på ett korrekt sätt avseende såväl operativa krav som regelverk och bestämmelser. Det innebär att du som medarbetare vid M6 Signalskyddsdetalj kommer ha stora möjligheter att få vara med och forma detaljen och dess arbete. En stor del i utvecklingen kommer att vara anpassningen av arbetet till Natos regelverk.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet vid Signalskyddsdetaljen innefattar bland annat drift- och underhållsplanering för marinens signalskyddssystem, kryptonyckelhantering och stöd till utveckling av styrande dokument för signalskyddstjänsten i marinen som en del av Nato. Vidare innefattar arbetet deltagande i genomförandet av övningar och annan verksamhet. I tjänsten förekommer tjänsteresor inom Sverige, utrikes och oregelbundna arbetstider.
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i såväl svenska som engelska
Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi utgår från att du trivs med att arbeta i ett arbetslag/vakt och fungerar bäst under frihet och ansvar inom givna gränser. Du uppskattar att få ta dig an nya uppgifter och förstår vikten av en given tidpunkt. Vi ser att du har en arbetsglädje, noggrannhet samt har en hög inlärningsförmåga och flexibilitet, då övnings- och insatsmiljö är dynamisk. En uppskattad egenskap är noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt underlättar arbetet.
MERITERANDE
• Militär befattningsutbildning med inriktning mot ledningssystem, systemteknik, signalskydd eller samband
• Civil utbildning eller kompetens med inriktning mot ledningssystem, systemteknik, signalskydd eller samband
• Giltiga och godkända FM FysS baskrav
Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning på heltid. Anställningen sker inom ramen för Försvarsmaktens kollektivavtal. Detta innebär att anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetsorten är Karlskrona.
Tillträdesdatum, så snart som möjligt.
Upplysningar om befattningen
För upplysningar om tjänsten är du välkommen att kontakta ms-m6@mil.se
.
Information om rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta Magnus Olsson.
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zackrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson.
