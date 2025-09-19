Civil operationsanalytiker med fokus på metod och analys
Försvarsmakten / Organisationsutvecklarjobb / Uppsala Visa alla organisationsutvecklarjobb i Uppsala
2025-09-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Flygvapnets Utvecklingsenhet Luftstrid (UTV Luft) rekryterar civil operationsanalytiker med fokus på metod och analys
Vill du ha möjligheten att vara med och utveckla Flygvapnets förmågor för framtiden? UTV Luft söker nu en driven och innovativ operationsanalytiker för att stödja UTV Luft med metod- och analysstöd till långsiktig förmågeutveckling, erfarenhetshantering samt experimentverksamhet. Som operationsanalytiker kommer du att ha en nyckelroll i Flygvapnets förmågeutveckling. Du kommer att arbeta i ett team bestående av kvalificerad civil och militär personal.
Om enheten:
UTV LUFT tillhör Luftstridsskolan (LSS) och genomför Flygvapnets förmågeutveckling vad avser teknik, taktik och metod för samtliga Flygvapnets förband och funktioner. Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan vidmakthålls på kort sikt och för att operativ relevans bibehålls och utvecklas på lång sikt. UTV Luft utvecklar och förbättrar grunden till insatsförbandens förmågor. Verksamheten spänner över såväl materielutveckling som konceptutveckling till förmågeintroduktion vid insatsförbanden både på kort och lång sikt. Nu tillförs vi uppgiften att stödja Flygvapnets krigsförband med kvalificerad erfarenhets- och analysförmåga.
Sökande avdelning:
Tjänsten är placerad på Studieavdelningen vid LSS UTV Luft.
Uppgifterna inom studieavdelningen omfattar experimentverksamhet, konceptutveckling, studier och utredningar samt övrig långsiktig förmågeutveckling med bl.a. stöd till Försvarsmaktens inriktnings- och planeringsprocess (Perspektivstudien). Studieavdelningen ansvarar även för flygvapnets erfarenhetshantering och Flygvapnets experimentkontor.
Studieavdelningen har nu behov av att ytterligare förstärka avdelningen med en operationsanalytiker.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som operationsanalytiker är din roll att stödja LSS UTV Luft i stort med metodutveckling och specifikt studieavdelningen i planering och genomförandet av studier och utredningar genom att, med operationsanalytiska metoder, identifiera, strukturera och analysera militära problem och utmaningar kring dagens och morgondagens uppgifter för luftstridskrafterna. Arbetet kommer även att innefatta analysstöd till både experimentkontoret och till LSS i stort.
Som operationsanalytiker arbetar du tillsammans med våra taktikofficerare och uppdragsgivare för att ta fram bra beslutsunderlag, konceptuella lösningar samt stödja utvecklingen av olika typer av förmågor och försvarsstrukturer.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
• Akademisk utbildning eller motsvarande examen/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket god förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• Erfarenhet av arbete med analys- och/eller erfarenhetshantering och/eller av att tillhandahålla tillämpat vetenskapligt och analytiskt stöd
• B-körkort (manuell) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en utvecklad samarbetsförmåga, social förmåga såväl internt som mot externa kontakter med förmåga att bygga och upprätthålla nätverk. Du ska ha en mycket god analytisk förmåga och ska kunna förstå såväl språkliga som numeriska underlag och förmåga att analysera komplexa frågeställningar samt lösa komplicerade problem.
Du är prestigelös och har förmåga att lära av erfarenheter, du har lätt för att anpassa dig till nya roller och omständigheter med ett tvärvetenskapligt synsätt. Du kan arbeta självständigt och leverera goda resultat i olika tempon.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Erfarenhet av relevanta metodområden som exempelvis konceptutveckling, scenarioanalys eller att arbeta med beslutsstöd
• Erfarenhet av operationsanalys och operationsanalytiska metoder
• Projektledarutbildning och/eller erfarenhet av projektledning
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Tommy Enkvist, chef Studieavdelningen UTV Luft, 072-395 48 26
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, lss-persavd-hr@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08
OFR/S Helena Lemnell via vx 018-19 60 00
SEKO Monika Danielsson via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00 Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
• Befattning: Civil
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Uppsala
• Tillträdesdatum: Snarast eller efter överenskommelse
• Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varvid säkerhetsprövning kommer att genomföras
Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-13.
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning att genomföras.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9516722