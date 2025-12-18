Civil materielredogörare Sjöstridsskolans nautiska avdelning
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-12-18
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Sjöstridsskolans utbildningsenhet
Vid Sjöstridsskolans utbildningsenhet bedrivs utbildning av personal för att tillgodose de marina krigsförbandens behov. Verksamheten omfattar grundläggande sjömansutbildning, officersutbildning (officersprogrammet och specialistofficersutbildning) samt yrkes- och befattningsutbildning för anställd personal.
Nautiska avdelningen (NautA) utbildar sjömän, värnpliktiga och officerare inom området nautik - från grundläggande nivå upp till högskolenivå. Utbildningen sker både teoretiskt i klassrum och praktiskt i simulatorer och med våra båtar.
Din arbetsplats är belägen vid Örlogsbasen i Karlskrona. Du blir en del av ett arbetslag på cirka 12 personer. Avdelningen har klassrum för teoretisk navigationsutbildning, en navigationssimulator, en GMDSS (radio)-simulator, skarp radioutrustning med antennarrangemang samt småbåtar för praktisk navigationsutbildning. NautA ingår i fartygsutbildningsenheten tillsammans med bland annat Skeppstekniska avdelningen och Sjösäkerhetsavdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera och säkerställa periodiskt underhåll och årlig översyn av båtar och övrig materiel
• Bidra till avhjälpande underhåll samt vara NautA:s kontaktyta mot Marinbasen och Varvsresurs i underhållsfrågor
• Ansvara för utlåning och utlämning av båtar till båtchef från Sjöstridsskolan (SSS) eller andra förband
• Säkerställa att båtinstruktionerna är uppdaterade och följer SSS Förbandsinstruktion
• Hantera inköp av böcker och sjökort
• Materielredovisning och inventering av NautA:s materiel i system PRIO och LIFT
• Ansvar för logistik och bokning kopplat till genomförande av FRB-kurser
• Genomföra typbåtsutbildning på avdelningens båtar
KRAVPubliceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• B-körkort (manuell)
• Goda kunskaper i Microsoft Office och allmänt god datavana
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
• Nautisk utbildning
• Maskinutbildning maskinbefäl klass VIII
• BE körkort
• Erfarenhet av båtunderhållDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är öppen, social och har god samarbetsförmåga. Du är van vid att ta stort personligt ansvar, serviceinriktad och gillar ordning och reda. Är du dessutom praktiskt lagd och trivs med både lagarbete och självständigt arbete där stor del ägnas åt att ta hand om båtar och materiel i Trolle båthamn kan detta vara ett stimulerande och utvecklande arbete för dig.
Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tjänsten är en civil tillsvidareanställning med 40 timmars arbetsvecka. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tjänsteresor förekommer i tjänsten, både nationellt och internationellt.
Om du har frågor
För upplysningar om befattningen kontaktar du:
Joakim Svensson
För upplysningar om rekryteringsprocessen kontaktar du:
Anne-Lie Ringbult
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 010-828 50 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9653046