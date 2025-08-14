Cirkuslärare till Tyresö kulturskola
Tyresö Kommun / Pedagogjobb / Tyresö Visa alla pedagogjobb i Tyresö
2025-08-14
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Tyresö kulturskola erbjuder fritidsverksamhet för barn och unga i åldrarna 5-19 år i ämnena musik, dans, teater, musikal, cirkus, film, bild och animation.
Kulturskolan har cirka 1200 elever och runt 30 pedagoger. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i kulturcentrum Kvarnhjulet på gångavstånd från Tyresö centrum, men också på bibliotek, fritidsgårdar och i flera av kommunens skolor.Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Vi söker en engagerad cirkuslärare och som vill undervisa och utveckla cirkusämnet tillsammans med oss på Tyresö kulturskola.
Tjänsten är ett vikariat på 20 % av heltid under 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Undervisningen är förlagd till måndagar och riktar sig till barn mellan 6-14 år. I uppdraget förväntas du undervisa i terminskurser och viss lovverksamhet, samt arbeta ämnesövergripande i olika projekt. Undervisningen sker på barnens fritid, eftermiddagar och kvällar. Även föreställningar och aktiviteter på helger förekommer.
Vem är du?
Du ska ha adekvat pedagogisk utbildning eller erfarenhet av undervisning i ämnet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha praktisk och konstnärlig färdighet i ämnet inom flera av cirkusens olika discipliner.
Du ska vara flexibel i ditt arbetssätt och kunna samarbeta med kollegor, elever, föräldrar och övrig personal i kommunen.
Du har förmåga att ta egna initiativ till utveckling av undervisningen.
Du är kreativ och starkt engagerad i ditt ämne och har samtidigt helhetsperspektiv på kulturskolans verksamhet.
Du har digitalt kunnande och god kommunikationsförmåga.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2025. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Kulturskolechef, Christina Holm, christina.holm@tyreso.se
och 08-57829389.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar samt konst- och kulturarrangemang. I vårt uppdrag ingår också kulturskola, föreningsstöd, naturskola samt drift av idrotts- och fritidsanläggningar. Verksamheterna bidrar till utveckling, delaktighet och meningsfull fritid för våra invånare. Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss skapar du mervärde och livskvalitet för Tyresöborna.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/259". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Kontakt
Christina Holm +46857829389 Jobbnummer
9459215