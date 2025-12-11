Cirkelledare i Japanska - Trollhättan, våren 2025
2025-12-11
Inför våren 2026 söker kursverksamheten i Trollhättan en kursledare i japanska. Folkuniversitetet i Trollhättan bedriver öppen kursverksamhet i språk. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt kursutbud och vill gärna ha kontakt med dig som är van vid språkundervisning. Våra cirklar går huvudsakligen kvällstid, några studietimmar per vecka. Vi ser gärna att du bor i Trollhättan med omnejd.
Vi söker japanska språklärare främst för fysiska klassrumskurser.
Om tjänsten
Våra kurser riktar sig till privatpersoner såväl som till företagskunder och offentlig sektor och undervisningen genomsyras av en kommunikativ språksyn. Vi har kurser på kvällstid, januari-maj samt augusti-december. Uppdraget som kursledare i japanska omfattar 1-3 kvällar per vecka under vår och höstterminen.
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har japanska som modersmål eller motsvarande språkliga färdigheter. Du har goda kunskaper i det japanska språket och en djup förståelse för japansk kultur. Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa vuxna eller leda grupper. Du har även goda kunskaper i svenska. Övriga kvalifikationer är god datavana.
Som cirkelledare hos Folkuniversitetet förväntas du:
Ha förmågan att individanpassa undervisningen och locka fram varje individs potential.
Dela vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.
Anställningsform Timanställning.
Uppdraget omfattar 1-3 kurser per termin
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2026-01-31 via vår e-rekrytering. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.
För ytterligare information och frågor
Janette Lindforss janette.lindforss@folkuniversitetet.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
