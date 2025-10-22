Circle K söker bemanningschef till Stockholm Norr/Mälardalen Öst
2025-10-22
Job Description
Du har förmodligen redan mött oss. Kanske har du stannat till för en kopp kaffe, tankat bilen eller köpt något att äta på resan. I så fall vet du vad Circle K står för; att göra vardagen enklare för människor världen över. Vi har vuxit till ett framgångsrikt globalt företag med mer än 15 000 butiker i 24 länder. Totalt har vi mer än 130 000 anställda som arbetar i våra butiker och på servicekontoret. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen och vi kommer att uppnå detta genom att erbjuda bra produkter och snabb och vänlig service. Det är därför det är så viktigt för oss att vi hittar rätt personer, och det är därför vi gör vårt yttersta för att du ska utvecklas i din yrkesroll. För när du växer så växer även vi!
I november 2024 startade vi vår egen bemanningslösning, CK-bemanning, och idag ansvarar teamet för all extra personal på våra stationer i Stockholm, Norrtälje, Uppsala, Västerås, Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Göteborg. Våra stationer har öppet dygnet runt, året om, vilket innebär att både snabba och mer långsiktiga bemanningsbehov ständigt uppstår.
I rollen som ansvarar du för den norra zonen, som omfattar norra Stockholm, Norrtälje Uppsala, Västerås och Enköping med cirka 24 stationer. Du får ett varierat arbete där du växlar mellan kontorsarbete och att vara ute på stationerna, där du bygger relationer och säkerställer bemanningen. Du har ett ledaransvar för tre till fyra skiftledare och omkring 70 butikssäljare. Skiftledarna arbetar deltid med bemanningen på kvällar och helger, medan butikssäljarna bokas ut på tillgängliga pass vid behov.
Som bemanningschef blir du en del av ett engagerat team där du samarbetar tätt med dina skiftledare, stations- och regionchefer samt dina kollegor, en bemanningschef i Stockholm och en i Göteborg och team manager Camilla.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Bemanning & rekrytering: Ansvara för rekrytering och bemanning av stationer vid frånvaro av befintlig personal.
* Personalansvar: Leda och coacha ditt team i bemanningspoolen och säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens och följer våra värderingar och policys.
* Administrativa uppgifter: Hantera tidsrapportering, anställningsavtal och andra administrativa uppgifter.
* Kvalitetskontroll: Säkerställa att vår bemanningstjänst håller hög kvalitet genom regelbundna uppföljningar och feedback från våra stationschefer och regionchefer.
* Strategisk planering: Bidra till Circle Ks strategiska mål genom att utveckla och implementera förbättringar för bemanningsprocessen framåt.
Vi söker dig som:
* Har tidigare personalansvar och är trygg i rollen som ledare
* Har tidigare erfarenhet som bemanningschef i en snabbrörlig organisation, eller arbetat som Store Manager på någon av våra stationer
* Minst avslutad gymnasieutbildning
* B-körkort för att kunna ta sig ut till stationerna du ansvarar för i din zon (Stockholm Norr/Mälardalen Öst)
* Känner dig trygg att använda svenska i tal och skrift och har grundläggande kunskaper i engelska då flera av våra verktyg är på engelska
Det är meriterande:
* Om du har utbildning inom ledarskap, företagsekonomi och service
* Om du har arbetat med rekrytering och arbetsrätt
* Tidigare har arbetat i Workday, Timegrip, Touchpoint PlusPubliceringsdatum2025-10-22Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och självgående ledare med passion för människor och affärer som lever efter våra värderingar One Team, Take Ownership, Do the Right Thing och Play to Win. För att lyckas i rollen ser vi att du har förmåga att ta ansvar och inspirera andra mot gemensamma mål. Du är kommunikativ, resultatinriktad och trivs med att hitta praktiska lösningar i en dynamisk och föränderlig miljö.
Bra att veta:
* Omfattning: Heltid, detta är en tillsvidaretjänst med inledande provanställning på sex månader
* Start: Omgående
* Arbetstider: Kontorstider. Som tidigast börjar du klockan 07:00
* Zon: Du kommer ansvara för bemanningen i Norra Stockholm och Mälardalen Öst
* I tjänsten utgår du från vårt servicekontor i Stockholm som varvas med löpande besök på stationerna i din zon. Kontoret ligger idag på Södermalm, från årsskiftet 2025/2026 flyttar vi till nya lokaler vid Globenområdet. Vi tror på kraften i samarbete och gemenskap, därför arbetar vi tillsammans från kontoret eller ute på våra stationer fem dagar i veckan.Så ansöker du
* Sista ansökningsdag 2025-11-01, ansökningarna hanteras löpande och tjänsten kan vara tillsatt före sista ansökningsdag. Skicka in ditt CV utan bild och ålder. Vi vill fokusera på din erfarenhet och kompetens, inte på hur du ser ut som eller hur gammal du är och önskar heller inget personligt brev. Vår rekryteringsprocess består av tester, intervjuer och referenstagning. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
* Facklig kontakt är Håkan Karaoglu, 070-429 63 49
Vad vi erbjuder:
På Circle K får du en nyckelroll i att forma framtidens servicestation inom ett globalt företag med höga ambitioner för innovation och hållbarhet. Du blir en del av en dynamisk och engagerad organisation där du får möjlighet att påverka, utmana och utvecklas tillsammans med kollegor både lokalt och internationellt. Vi tror på arbetsglädje, meningsfulla uppgifter och att det ska vara roligt att gå till jobbet. Hos oss trivs du som gillar högt tempo, tar ansvar och brinner för att skapa värde med hög kvalitet. Ersättning
