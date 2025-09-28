Circle K Södertälje Verkstadsvägen söker Store Manager
2025-09-28
Vart är du på väg?
Nu söker vi butikschefer, som lyfter sina kollegor till en högre nivå!
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi ledare som förstår vad det innebär. Vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Som ledare hos oss jobbar du som en i gänget för att leverera toppresultat utan att tumma på kvaliteten, samtidigt som du har personalansvar och koll på schemaläggning samt bemanning. Du arbetar tillsammans med din områdeschef för en så lönsam och bra affär som möjligt. Du kommer att lära dig ALLT om hur det är att driva ett företag. Är du framtidens ledare?
Vi söker nu dig som vill jobba som butikschef hos oss på Circle K Södertälje Verkstadsvägen. Tjänsten är tillsvidare med inledande provanställning på sex månader. Här har du stora möjligheter att utvecklas och framför allt chans att inspirera andra att växa på vägen! Du och teamet arbetar tillsammans med de dagliga rutinerna som hör stationen till, med en sak gemensamt: Kunden är alltid i fokus! Våra Store Managers idag har en snittlön på 38140 kr/månad. Din exakta lönenivå baseras på din tidigare erfarenhet inom retail och ledarskap. Tjänsten är även i dagsläget berättigad till ett biltillägg på 2100kr/månad och bonus som utbetalas kvartalsvis. Låter ovan intressant? Vi jobbar med löpande urval i rekryteringen så sök tjänsten omgående för att inte missa chansen!
Varmt välkommen in med din ansökan senast 13.10.2025
Om dig:
* Du är en teamplayer - du sätter laget före jaget
* Du är en fixare - du hittar lösningar på allt.
* Du älskar människor.
* Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
* Du vill lära dig nya saker och utvecklas.
* Du tycker det är roligast att vara ute i butiken men du trivs även med det administrativa.
* Du har minst två års erfarenhet av ledarskap, inom service, detaljhandeln eller restaurang.
* Du har dokumenterad försäljningserfarenhet med goda resultat.
* Du har erfarenhet från jobb i en större kedja.
* Du har minst gymnasieutbildning eller motsvarande.
Är minst 18 år och har B körkort för manuell bil.
* Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag med 40 timmars arbetsvecka.
* Kollektivavtal för tjänstemän från Unionen.Om företaget
* För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
* Du får djupare kunskap om hur det är att driva företag.
* Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
* Du får specialistkunskap - vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
* Du får delta i våra ledarutbildningar och program.
* Du får en möjlighet till att göra karriär inom företaget - du vill driva din egen butik, men kanske också sikta mot ett jobb på huvudkontoret eller driva en butik som franchisetagare?
* Du får ett roligt jobb med härliga kollegor. Många träffar vänner för livet på Circle K.
* Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
* Våra stationer kan ha biluthyrning, då är körkort B-manuell ett krav.
* Vi erbjuder dig ett förmånligt friskvårdsbidrag och personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 14 000 butiker i 26 länder. Totalt har vi cirka 125 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb och service i världsklass.
Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R532248". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Circle K Sverige AB
(org.nr 556000-6834) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Circle K Detaljist AB Jobbnummer
9529786