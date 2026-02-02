Circle K Samarkand söker butikssäljare för tjänst 50%
M.Gustavsson & Co AB / Kassapersonalsjobb / Växjö Visa alla kassapersonalsjobb i Växjö
2026-02-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M.Gustavsson & Co AB i Växjö
Vart är du på väg?
Nu söker vi butikssäljare - ja, alltså riktiga servicehjältar!
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi nu fler servicehjältar. Vad gör en sådan? Jo, du möter våra kunders behov med kunskap, fingertoppskänsla och ett härligt leende - ofta samtidigt som du kanske fyller på kaffemaskinen eller lägger upp en korv. För vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Är du vår nästa talang? Då hittar du vänner för livet här på Circle K.
Tjänst på ca 50% med varierande arbetstider.
Varmt välkommen in med din ansökan senast 30.09.2025
Om dig:
• Du är en teamplayer - du sätter laget före jaget.
• Du är en fixare - du hittar lösningar på allt.
• Du älskar människor.
• Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
• Du vill lära dig nya saker och utvecklas, kanske är du redo för mer ansvar.
• Du har förmodligen arbetat inom service och är redo för nästa steg i karriären.
• Du pratar och förstår svenska.
• Du är över 18 år.Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
• Vi är en plantskola för social skills - vi lägger en bra grund för alla framtida yrken. Och du får ett snyggt CV!
• För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
• Du får kunskap om hur det är att driva butik.
• Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
• Du får specialistkunskap - vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
• Du får en möjlighet till att göra karriär inom företaget - kanske vill du driva din egen butik, eller sikta mot ett jobb på vårt huvudkontor.
• Du får ett roligt jobb med härliga kollegor.
• Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
• Vi erbjuder dig personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 14 000 butiker i 26 länder. Totalt har vi cirka 125 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb och service i världsklass.
Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: mgus@circlekeurope.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare M.Gustavsson & Co AB
(org.nr 556796-9737)
Hejaregatan 17 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gustavsson & Co AB, M Kontakt
Mats Gustavsson mats.gustavsson@circlekeurope.com 0705226960 Jobbnummer
9716765