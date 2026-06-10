Circle K Munkebäck söker butikssäljare till nätter 69%
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2026-06-10
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Vart är du på väg?
Nu söker vi butikssäljare – ja, alltså riktiga servicehjältar!
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi nu fler servicehjältar som vill jobba natt. Vad gör en sådan? Jo, du möter våra kunders behov nattetid med kunskap, fingertoppskänsla och ett härligt leende – ofta samtidigt som du kanske fyller på kaffemaskinen eller lägger upp en korv. För vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Du blir en viktig lagspelare som håller stationen i toppskick när andra kanske sover!
Vi söker nu dig som vill jobba som butikssäljare under nätter hos oss på Circle K Munkebäck. Tjänsten motsvarar 69% och är ett vikariat som sträcker sig från juni 2026 till och med juni 2027 med chans till förlängning. I rollen har du ett fast schema där du jobbar sju nätter och sedan är ledig sju nätter. På natten är det viktigt att man tar vara på tiden och förbereder för sina kollegor, därför tror vi att du som sökande har ett stort driv och kan arbeta självständigt eftersom ensamarbete förekommer. För att vara aktuell för tjänsten hos oss behöver du ha körkort. Som butikssäljare hos oss har du en månadslön som baseras på din tidigare erfarenhet inom service. Månadslönen vid heltidsarbete varierar mellan 27400-33065 kr/månad. Utöver din månadslön har du även OB-ersättning för arbete under kvällar, nätter, helger och röda dagar. Eftersom vi har en CV-lös och fördomsfri rekrytering behöver du styrka din tidigare erfarenhet genom att uppvisa arbetsgivarintyg under rekryteringsprocessen. För att söka tjänsten fyller du enkelt i dina uppgifter, anger vilka tider du kan arbeta och genomför därefter ett kort servicetest som tar cirka 10 minuter. Är du vår nya butikssäljare som gillar varierande arbetsuppgifter och trivs med att arbeta nattetid? Vi jobbar med löpande urval i rekryteringen så sök tjänsten omgående för att inte missa chansen!
Varmt välkommen in med din ansökan senast 24.06.2026
Om dig:
Du är en teamplayer – du sätter laget före jaget.
Du är en fixare – du hittar lösningar på allt.
Du älskar människor.
Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
Du vill lära dig nya saker och utvecklas.
Du känner att din samlade erfarenhet gör dig redo att testa på att jobba natt inom service.
Du pratar och förstår svenska.
Du är över 18 år.Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Vi är en plantskola för social skills – vi lägger en bra grund för alla framtida yrken. Och du får ett snyggt CV!
För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
Du får kunskap om hur det är att driva butik.
Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
Du får specialistkunskap – vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
Du får en möjlighet till att göra karriär inom företaget – kanske vill du driva din egen butik, eller sikta mot ett jobb på vårt huvudkontor.
Du får ett roligt jobb med härliga kollegor.
Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
Våra stationer kan ha biluthyrning, då är körkort B-manuell ett krav.
Vi erbjuder dig ett förmånligt friskvårdsbidrag och personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 17 300 butiker i 27 länder. Totalt har vi cirka 150 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vårt nätverk består av butiker som drivs både i bolags- och franchisedrift. Vår kultur och våra värderingar: One Team, Take Ownership, Play to Win och Do the Right Thing är grunden i allt vi gör. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb service i världsklass.
För den här tjänsten krävs att du antingen är medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, har permanent uppehållstillstånd i Sverige, eller är asylsökande med giltig rätt att arbeta. Under rekryteringsprocessen behöver du kunna visa upp handlingar som styrker ditt medborgarskap eller din arbetsrätt i Sverige.
Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R596516". Arbetsgivare Circle K Detaljist AB
(org.nr 556020-3282)
416 73 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9957841