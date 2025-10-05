Circle K Knivsta söker butikssäljare för kvällsarbete på 49% och 30%
Circle K Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Knivsta Visa alla kassapersonalsjobb i Knivsta
2025-10-05
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Circle K Sverige AB i Knivsta
, Enköping
, Strängnäs
, Sigtuna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vart är du på väg?
Nu söker vi butikssäljare - ja, alltså riktiga servicehjältar!
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi nu fler servicehjältar. Vad gör en sådan? Jo, du möter våra kunders behov med kunskap, fingertoppskänsla och ett härligt leende - ofta samtidigt som du kanske fyller på kaffemaskinen eller lägger upp en korv. För vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Är du vår nästa talang? Då hittar du vänner för livet här på Circle K.
Vi söker flera butikssäljare till Circle K Knivsta. Ena tjänsten motsvarar 49% och ett vikariat som sträcker sig till och med 6.6.2026. Arbetspassen för denna tjänst är förlagda kvällar och helger, med varierande arbetstider mellan 14:30-23:00. Utöver det söker vi en person som vill jobba 30%, ena veckan onsdag och torsdag och följande vecka fredag, med arbetstiderna 14:30-23:00. Detta är ett vikariat som sträcker sig till och med 28.8.2026.
Som butikssäljare hos oss har du en månadslön som baseras på din tidigare erfarenhet inom service. Månadslönen vid heltidsarbete varierar mellan 26500-31000 kr/månad. Utöver din månadslön får du extra OB-ersättning för arbete under kvällar, nätter, helger och röda dagar. Eftersom vi har en CV-lös och fördomsfri rekrytering behöver du styrka din tidigare erfarenhet genom att uppvisa arbetsgivarintyg under rekryteringsprocessen. För att söka tjänsten fyller du enkelt i dina uppgifter, anger vilka tider du kan arbeta och genomför därefter ett kort servicetest som tar cirka 10 minuter. Är du vår nya butikssäljare som gillar varierande arbetsuppgifter och att ge service utöver det vanliga? Vi jobbar med löpande urval i rekryteringen så sök tjänsten omgående för att inte missa chansen!
Varmt välkommen in med din ansökan senast 20.10.2025
Om dig:
* Du är en teamplayer - du sätter laget före jaget.
* Du är en fixare - du hittar lösningar på allt.
* Du älskar människor.
* Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
* Du vill lära dig nya saker och utvecklas, kanske är du redo för mer ansvar.
* Du har förmodligen arbetat inom service och är redo för nästa steg i karriären.
* Du pratar och förstår svenska.
* Du är över 18 år.Publiceringsdatum2025-10-05Om företaget
* Vi är en plantskola för social skills - vi lägger en bra grund för alla framtida yrken. Och du får ett snyggt CV!
* För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
* Du får kunskap om hur det är att driva butik.
* Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
* Du får specialistkunskap - vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
* Du får en möjlighet till att göra karriär inom företaget - kanske vill du driva din egen butik, eller sikta mot ett jobb på vårt huvudkontor.
* Du får ett roligt jobb med härliga kollegor.
* Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
* Våra stationer kan ha biluthyrning, då är körkort B-manuell ett krav.
* Vi erbjuder dig ett förmånligt friskvårdsbidrag och personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 14 000 butiker i 26 länder. Totalt har vi cirka 125 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb och service i världsklass.
Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen. Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R533673". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Circle K Sverige AB
(org.nr 556000-6834) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Circle K Detaljist AB Jobbnummer
9540775