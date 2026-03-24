Circle K Gamla Uppsalagatan söker butikssäljare för natt ca 35%
2026-03-24
Nu söker vi butikssäljare - ja, alltså riktiga servicehjältar!
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi nu fler servicehjältar som vill jobba natt. Vad gör en sådan? Jo, du möter våra kunders behov nattetid med kunskap, fingertoppskänsla och ett härligt leende - ofta samtidigt som du kanske fyller på kaffemaskinen eller lägger upp en korv. För vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Du blir en viktig lagspelare som håller stationen i toppskick när andra kanske sover!
Vi utökar våra öppettider på Circle K Gamla Uppsalagatan i Uppsala och söker nu tre nya kollegor som vill jobba som butikssäljare under nätter hos oss. Tjänsten motsvarar ca 35% och är tillsvidare med inledande provanställning på sex månader. I rollen har du ett fast schema där du jobbar tre respektive fyra nätter varannan vecka och är ledig varanann vecka. Utöver din tjänst finns det möjlighet att ta fler pass för att komma upp i sysselsättningsgrad. På natten är det viktigt att man tar vara på tiden och förbereder för sina kollegor, därför tror vi att du som sökande har ett stort driv och kan arbeta självständigt eftersom ensamarbete förekommer. För att vara aktuell för tjänsten hos oss behöver du ha körkort. Som butikssäljare hos oss har du en månadslön som baseras på din tidigare erfarenhet inom service. Månadslönen vid heltidsarbete varierar mellan 26500-31000 kr/månad. Utöver din månadslön har du även OB-ersättning för arbete under kvällar, nätter, helger och röda dagar. Eftersom vi har en CV-lös och fördomsfri rekrytering behöver du styrka din tidigare erfarenhet genom att uppvisa arbetsgivarintyg under rekryteringsprocessen. För den här tjänsten krävs att du antingen är medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, har permanent uppehållstillstånd i Sverige, eller är asylsökande med giltig rätt att arbeta. Under rekryteringsprocessen behöver du kunna visa upp handlingar som styrker ditt medborgarskap eller din arbetsrätt i Sverige. För att söka tjänsten fyller du enkelt i dina uppgifter, anger vilka tider du kan arbeta och genomför därefter ett kort servicetest som tar cirka 10 minuter. Är du vår nya butikssäljare som gillar varierande arbetsuppgifter och trivs med att arbeta nattetid? Vi jobbar med löpande urval i rekryteringen så sök tjänsten omgående för att inte missa chansen!
Varmt välkommen in med din ansökan senast 08.04.2026
Om dig:
* Du är en teamplayer - du sätter laget före jaget.
* Du är en fixare - du hittar lösningar på allt.
* Du älskar människor.
* Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
* Du vill lära dig nya saker och utvecklas.
* Du känner att din samlade erfarenhet gör dig redo att testa på att jobba natt inom service.
* Du pratar och förstår svenska.
* Du är över 18 år.Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
* Vi är en plantskola för social skills - vi lägger en bra grund för alla framtida yrken. Och du får ett snyggt CV!
* För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
* Du får kunskap om hur det är att driva butik.
* Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
* Du får specialistkunskap - vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
* Du får en möjlighet till att göra karriär inom företaget - kanske vill du driva din egen butik, eller sikta mot ett jobb på vårt huvudkontor.
* Du får ett roligt jobb med härliga kollegor.
* Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
* Våra stationer kan ha biluthyrning, då är körkort B-manuell ett krav.
* Vi erbjuder dig ett förmånligt friskvårdsbidrag och personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 14 000 butiker i 26 länder. Totalt har vi cirka 125 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb och service i världsklass.
Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Circle K Sverige AB
För detta jobb krävs körkort.
