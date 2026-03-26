Chief product officer till Antirio i Solna
2026-03-26
Led produktstrategi och förändring som Chief product officer inom offentlig sektor hos Antirio i Solna.
Som Chief product officer på Antirio får du en nyckelroll i att utveckla e-Avrop och Kommers med fokus på portföljstyrning, tillväxt och ett tydligare erbjudande.Du kliver in i ett skede med stor potential - där du driver struktur, prioriteringar och förändring som gör verklig skillnad. Vill du samla två marknadsledande produkter och skapa en tydlig, affärsdriven riktning? Välkommen till oss!
Vi erbjuder dig
Du får en roll med stort mandat i ett affärsområde där mycket redan finns på plats, men där riktningen framåt fortfarande formas. Hos Antirio får du möjlighet att:
ta ett strategiskt grepp om två etablerade produkter med stark position på marknaden
bygga tydligare portföljstyrning, bättre processer och en mer sammanhållen produkt- och teknikorganisation
arbeta nära affären och vara med och påverka hur erbjudandet utvecklas kommersiellt
driva modernisering i en verksamhet med stor domänkunskap, stark kundnytta och tydlig tillväxtpotential
bli en central del av ledningsarbetet i en organisation som vill framåt
Det här gör du hos oss
I rollen som CPO får du ett helhetsansvar för att leda och utveckla produkt- och teknikorganisationen inom affärsområdet offentlig sektor hos Antirio. Du kliver in i ett skede där två etablerade plattformar, e-Avrop och Kommers, ska samlas i en mer sammanhållen, skalbar och affärsdriven struktur.
Det här är en central roll där du kombinerar produktstrategi, teknikförståelse och kommersiellt fokus. Du ansvarar för att tydliggöra portföljstrategi, marknadsposition och roadmap - med målet att stärka kundvärde och driva tillväxt.
Dina ansvarsområden
leder arbetet med att samla e-Avrop och Kommers i en tydligare gemensam riktning
ansvarar för portföljstrategi, roadmap och prioritering utifrån affärsvärde, kundbehov och marknad
tydliggör produkternas positionering, målgrupper och hur de bäst kompletterar varandra
bygger struktur, arbetssätt och uppföljning som stärker leverans, kvalitet och målstyrning
arbetar nära CRO, CPO och andra nyckelpersoner för att säkerställa att produktutvecklingen stödjer affärens mål
utmanar etablerade arbetssätt och driver utveckling i hur organisationen arbetar med produkt, teknik och kundinsikter
Ditt team och arbetsplats
Rollen tillhör affärsområdet offentlig sektor och omfattar e-Avrop och Kommers. Du arbetar i nära samspel med ledning, affär och utveckling, och blir en viktig del i att forma hur området ska utvecklas framåt. Du kommer in i en miljö med hög kompetens, stark marknadsposition och ett tydligt fokus på att skapa större samordning, struktur och affärsmässig riktning.
Vi sitter i fina lokaler på Gårdsvägen 18 i Solna, i närheten av Mall of Scandinavia.
Mer om dig
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att leda produkt- och teknikorganisationer i förändring. Du har en stark kommersiell förståelse och är van att arbeta nära affären, där du väger tekniska vägval mot affärsnytta och kundvärde.
Du har arbetat med B2B-produkterutveckling med särskild inriktning mot offentlig verksamhet. Gärna i komplexa miljöer och trivs i en roll där du skapar struktur, riktning och resultat. Du är en engagerande ledare som driver förändring, tar initiativ och fattar välgrundade beslut, med ett starkt helhetsperspektiv och en naturlig förmåga att samarbeta.
Som person tar du initiativ, fattar sunda beslut i komplexa situationer och har förmågan att omsätta analys till konkreta lösningar. Du kombinerar ett helhetsperspektiv med ett starkt fokus på resultat och har lätt för att samarbeta och skapa riktning i organisationer där mycket kompetens redan finns.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
169 70 SOLNA Arbetsplats
Antirio AB Kontakt
Talent Business Partner
Linda Segerman 0708536802 Jobbnummer
9820010