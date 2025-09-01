Chief Legal Officer till Morrow Bank
Bank- och finansbranschen är en bransch i ständig utveckling, där helt digitala banker är framtiden för att snabbt kunna anpassa sig till ökad konkurrens och krav från både kunder och myndigheter. Morrow Bank är en sådan bank. Vi har etablerat oss som en solid nischaktör i Norden och kan visa på stark tillväxt med god lönsamhet.
Sedan 2014 har vårt uppdrag varit att erbjuda flexibel konsumentfinansiering, med lösningar och produkter anpassade efter faktiska behov och utmaningar. Vi erbjuder lån, kreditkort och sparande i flera nordiska länder.
Vi flyttar nu vårt huvudkontor till Stockholm och söker en Chief Legal Officer, att vara med på vår resa och leda koncernens juridiska avdelning.
Om rollen
Som Chief Legal Officer kommer dina huvudsakliga ansvarsområden inkludera följande:
* Leda och övervaka koncernens juridiska avdelning, inklusive hantering av interna och externa juridiska frågor
* Aktivt stödja kapitalmarknadsaktiviteter i koncernen
* Säkerställa att verksamheten följer tillämpliga lagar och regler
* Ge juridisk rådgivning till ledningen och andra avdelningar
* Utveckla och implementera juridiska strategier
* Hantera relationer med externa rådgivare och myndigheter
* Övervaka och hantera juridiska risker och säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas
* Delta i förhandlingar och utarbeta avtal
Du rapporterar direkt till CEO.
Vem är du
Vi söker dig med stort eget driv och can-do attityd som kan bidra med ett strategiskt tänkesätt och stark affärsmässighet.
Som ledare är du inkluderande och engagerande. Du är en bra förhandlare, och du har förmågan att framgångsrikt utveckla och expandera relationer. Du är bekväm med att fatta exekutiva beslut och arbeta under press.
Utöver ovan har du:
* Svensk juristexamen och minst 10 års erfarenhet av juridiskt arbete inom bank- och finanssektorn och/eller advokatbyrå
* Djupgående kunskap om svenska och internationella bank- och finansregelverk
* Erfarenhet av att hantera komplexa juridiska frågor
* Utmärkta kommunikations- och förhandlingsfärdigheter
* Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk och innovativ miljö med flexibla arbetslösningar som möjliggör en bra balans mellan jobb och fritid. Morrow Bank är en pan-nordisk aktör som grundades i Norge 2014 och har idag ca 65 anställda i Norden, med utlåningsverksamhet i Norge, Finland och Sverige. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och bolaget förväntas inom kort vara noterat på Nasdaq Stockholm Main Market.
Denna roll innebär en unik möjlighet att få sätta din prägel på en dynamisk och växande organisation. Med ett koncernövergripande ansvar är du med och fattar strategiska beslut som påverkar hela verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-01Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Urval sker löpande. I denna rekryteringsprocess samarbetar Morrow Bank med Jurek Recruitment & Consulting. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Lovisa Zedendahl på lovisa.zedendahl@jurek.se
