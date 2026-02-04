Chief Financial Officer (CFO) till Shelfless Sverige
2026-02-04
I Shelfless Sverige AB, som är en del av Posten Bring, arbetar vi varje dag med att utveckla och hitta nya lösningar som gör vardagen enklare och världen mindre. Vårt mål är att leverera den bästa kundupplevelsen och samtidigt vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare får växa.
Är du en strategisk ledare med affärsfokus som vill bidra till lönsamhet och tillväxt? Trivs du med en central position nära VD, ingå i ledningsgruppen och arbeta med strategiska och verksamhetsnära beslut är detta rollen för dig.
Rollen som CFO
Som CFO ansvarar du för företagets ekonomi, finansiella styrning och rapportering. Du arbetar nära VD och rapporterar direkt till denna. Din roll är central i ledningsgruppen och du är en nyckelperson när det gäller att stärka affären, utveckla arbetsprocesser och ge organisationen tydlig ekonomisk vägledning.
Du ansvarar för ekonomiavdelningen och leder ett team på 5 personer bestående av redovisningsekonomer, controllers samt en löneansvarig.
Ditt ansvar innefattar bland annat:
• Samarbeta nära VD och övrig ledning vid strategiska beslut.
• Leda, coacha och utveckla ekonomiteamet.
• Ansvara för budgetering, prognoser, likviditetsstyrning samt månads- och årsrapportering.
• Säkerställa tillförlitliga finansiella analyser och relevanta beslutsunderlag för ledningen.
• Förbättra interna processer, rutiner och stödsystem.
• Vara en aktiv samarbetspartner till verksamhetens chefer och ge stöd i ekonomiska frågor.
• Ha det övergripande ansvaret för kontakten med revisorer och externa partners.
• Ansvara för att samtliga ekonomiska delar rapporteras korrekt uppåt i koncern.
Vi söker dig som är trygg i din finansiella kompetens och har stark förståelse för redovisning, controlling och affärsstyrning. Som person är du analytisk, kommunikativ och har förmågan att omsätta siffror till tydliga affärsinsikter. Framför allt trivs du med att arbeta nära verksamheten och vill aktivt bidra till företagets fortsatta utveckling.
Du har relevant akademisk examen inom ekonomi eller finans och dokumenterad erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete i en liknande roll. Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att rapportera till en koncern. Det ses även som meriterande om du har erfarenhet från bolag med inslag av logistik och e-handel.
Sist men inte minst, delar du våra värderingar; att vilja mer, ta ansvar och spela för laget.Om företaget
Shelfless Sverige är ett företag inom tredjepartslogistik (3PL) som ansvarar för hela logistikkedjan åt sina kunder. Företaget har verksamhet i Rosersberg, Åstorp samt Habo, där även huvudkontoret är placerat. Vår kundbas består främst av e-handelsföretag, vilket ställer höga krav på vår service och flexibilitet. Vi är en del av Bring-koncernen, vilket ger oss tillgång till bred logistisk kompetens, starka nordiska nätverk och resurser som möjliggör att vi kan fortsätta växa och utveckla framtidens hållbara logistiklösningar.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Placering strax norr om Jönköping, i Habo. Tillträde sker enligt överenskommelse.Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig?
Skicka in din ansökan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 28 februari.
Frågor kring tjänsten välkomnas till Erin Worrall, VD, på erin.worrall@bring.com
och frågor kring rekryteringen hänvisas till Julia Rudh, HR, på julia.rudh@bring.com
Observera att inga ansökningar tas emot via mail, enbart frågor kring tjänsten.
Vi förbehåller oss rätten att utföra bakgrundkontroller på slutkandidater. Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen in med din ansökan, vi ser fram emot att träffa just dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
