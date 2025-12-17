Chief Accountant/Redovisningschef sökes till globalt bolag
2025-12-17
Vi på Adecco söker nu en Chief Accountant/Redovisningschef till internationell kund i Göteborg. Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag som löper under fyra månader, med start i januari 2026.
Om rollen
Som Chief Accountant har du en central roll i att säkerställa korrekt, kvalitetssäkrad och regelriktig finansiell rapportering. Rollen innebär ett övergripande ansvar för redovisning, bokslut och rapportering för bolagets juridiska enheter.
Du kommer leda det finansiella rapporteringsarbetet och ansvarar för balans- och reslutaträkning, samt analyserar bokslutsutfall. Arbetet omfattar kvalificerat redovisningsarbete i en internationell miljö, där du säkerställer efterlevnad av IFRS och lokal GAAP. Du kommer även samarbeta med kollegor i Polen och Indien som ansvarar för leverantörsreskontra, kundreskontra och finansiell rapportering.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Säkerställa korrekt och kvalitativ finansiell rapportering i enlighet med IFRS och lokal GAAP samt medverka i den årliga årsredovisningsprocessen.
• Leda och samordna redovisnings- och rapporteringsarbetet för koncernfunktioner, med ansvar för balans- och resultaträkning, periodbokslut samt analyser i samband med stängningsprocessen.
• Säkerställa att period- och årsbokslut genomförs korrekt och i tid samt att redovisningen håller hög kvalitet och följer fastställda redovisningsprinciper och interna riktlinjer.
• Samverka med globala leveranscenter inom leverantörs- och kundreskontra.
• Stödja och medverka vid intern och extern revision samt säkerställa efterlevnad av lagar, regelverk och interna kontrollkrav.
Kvalifikationer och krav
• Universitetsutbildning inom företagsekonomi, redovisning eller motsvarande.
• Minst fem års erfarenhet av redovisning, inklusive IFRS och lokal GAAP, gärna från större eller internationell organisation.
• Gedigen erfarenhet av finansiell rapportering, bokslutsarbete samt lagstadgad rapportering och regelefterlevnad.
• Stark analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt, med intresse för att utveckla och effektivisera redovisnings- och finansprocesser.
• God systemvana, med bred erfarenhet i SAP S/4HANA samt erfarenhet av Microsoft 365 och Power BI.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Om ansökan
Tjänsten är en konsultanställning genom Adecco och är planerad att starta 7 januari 2026. Uppdraget löper till och med 30 april 2026. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. I denna process efterfrågar vi inte personligt brev, ansök därför endast med CV. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansvarig rekryterare kommer gå igenom inkomna ansökningar kontinuerligt. Om du går vidare i det första urvalet kommer du att kontaktas för en telefonavstämning.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sima Bahho via sima.bahho@adecco.se
Har du frågor angående registrering, väligen kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
