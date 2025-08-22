Chefsstöd sökes till vikariat på Trygghetsjouren Ängelholm
2025-08-22
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
På trygghetsjouren finns det upp emot 60 anställda.
En dag/kväll grupp som utför larminsatser mot brukare som tillkallat hjälp via sitt trygghetslarm samt vissa tekniska insatser.
En administrationsgrupp som består av planerare, chefstöd och installatörer.
En nattgrupp som utför larminsatser, hemtjänstinsatser och LSS insatser mellan 2130-0730.
Trygghetsjouren arbetar kommunövergripande där samarbete är en viktig del av arbetet och där den kollegiala stämningen och skratt i vardagen är högt värderad.
Som chefsstöd på trygghetsjouren ingår bland annat nedanstående arbetsuppgifter:
Lönehantering, administrering i lönesystem
Bemanningsplanering, Frånvaro-, ledighets- och semesterplanering.
Samordna tillsättningen av vikariat upp till 14 dagar samt längre vikariat i samråd med enhetschef.
Administration i bokning och schemasystem samt kontakt med vikarier.
Ekonomi, ansvara för att aktuella scheman finns i schema, boknings- och lönesystem. Månatligen granska att frånvaro och ledigheter är inlagda i lönesystem och att utbetalda löner är korrekta. Utföra arbetet med ekonomisk medvetenhet.
Stödja medarbetare i administrativa frågor.
Hålla i introduktion av nyanställda. Introducera nyanställda i verksamhetssystem, boka utbildningar samt planera in brevidgång. Samordning av delegeringar till ny personal, samverkan med sköterskorna kväll och natt för att få rutinen att rulla.
Inköp och fakturahantering. Hantering av beställningar och fakturor i Proceedo och raindance.
Verksamhetssystem. Administratör i Time Care Pool, Maweb, Procapita, Phoniro, Life Care utförare, Aiai, Appva samt Artvise.
Samordning av återkommande utbildningar, ex lyft- och förflyttningsutbildning och delegering.
Vara administrativt stöd för enhetschefen gällande medarbetarna t. ex Novi, anställningsguiden med mera.
Statistik, ta ut statistik utifrån verksamhetens behov.
Vara behjälplig i att hålla i teamträffar och vara delaktig på APT.
Som chefstöd på trygghetsjouren är du spindeln i nätet, du arbetar serviceinriktat och arbetar för att alla ska trivas.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Gymnasieutbildning gärna med administrativ eller ekonomisk inriktning.
Eftergymnasial utbildning inom ledarskap, administration, ekonomi, personal/HR eller liknande är meriterande.
Kompetenser och erfarenheter:
Erfarenhet av verksamhetssystemen Time Care Pool, Maweb, Procapita, Phoniro, Life Care utförare är meriterande.
Erfarenhet av likvärdigt arbete är ett krav.
Erfarenhet av att jobba i Microsoft Office såsom Word och Excell är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad och noggrann.
Serviceinriktad och lösningsfokuserad.
Flexibel och kan hantera snabba förändringar.
Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
