Chefssekreterare till Vuxenpsykiatri i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Assistentjobb / Lund Visa alla assistentjobb i Lund
2026-07-09
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Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund delas i dag in i fyra områden med inriktning allmänpsykiatrisk slutenvård, allmänpsykiatrisk öppenvård och beroende/psykos och nationell högspecialiserad vård. Verksamhetsområdet har cirka 600 medarbetare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som chefssekreterare inom verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund har du en central roll i att ge kvalificerat administrativt stöd till verksamhetschefen och chefsöverläkarna. Tjänsten innebär ett självständigt och ansvarsfullt arbete med varierande arbetsuppgifter, många kontaktytor och där du bidrar till att skapa effektiva administrativa processer.
Som stöd till verksamhetschefen arbetar du med varierande administrativa uppgifter, såsom mötesadministration, protokollföring vid exempelvis samverkansmöten, telefonhantering samt annan service och koordinering i det dagliga arbetet. I rollen som stöd till chefsöverläkarna ansvarar du för administration och samordning av bland annat Lex Maria-ärenden, klagomålsärenden, patientnämndsärenden samt övrig korrespondens. Du har en viktig funktion i att säkerställa ett strukturerat och rättssäkert administrativt arbete. Arbetsuppgifterna kan även omfatta administrativt stöd och service för andra funktioner inom verksamhetsledningens stab. Kvalifikationer
Du som söker har slutförd utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration (80 p KY/400 p YH) eller annan utbildning vi som arbetsgivaren finner lämplig. Du har erfarenhet av att arbeta i en administrativ roll och har du tillika erfarenhet av att ha arbetat som chefssekreterare, chefsstöd eller motsvarande inom hälso- och sjukvård är det meriterande. Vidare har du goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift och har erfarenhet och förmåga att formulera dig på ett tydligt och korrekt sätt. Du är van att arbeta i olika digitala system och har lätt för att lära dig nya. Erfarenhet från journalhanteringssystemet Melior är meriterande.
För oss är det värdefullt att du har en hög servicekänsla, god samarbetsförmåga och verkar för ett gott arbetsklimat. Du kan med lätthet se vad som behövs göras eftersom du ligger steget före, är noggrann och bra på att självständigt prioritera arbetet. Du trivs i en varierande arbetsmiljö med stundtals högt tempo och har lätt för att anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Som chefssekreterare får du tillgång till mycket information och det är därför viktigt att du har hög integritet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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226 00 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Eva-Lena Brönmark, Verksamhetschef (v 29) eva-lena.bronmark@skane.se 046-174018 Jobbnummer
9998458