Chefssekreterare till verksamhetsområde urologi i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett
2025-08-28
Gör skillnad. Varje dag.
Trivs du med att arbeta brett med administrativa uppgifter, har en god känsla för service och ett intresse för att utveckla samt förbättra det administrativa stödet till ledningen vid verksamhetsområde urologi på Helsingborgs lasarett?
Verksamhetsområde (VO) urologi omfattar sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm. Vi är uppdelade på både avdelning och mottagning och erbjuder såväl akut som elektiv vård. Verksamhetsområdets uppdrag är att bedriva modern, högkvalitativ och patientsäker urologisk sjukvård för invånarna i vårt upptagningsområde. Det innebär att vi även har ett nära samarbete med VO kirurgi där vi gemensamt ansvarar för att bemanna akuten med primärjour och husjoursverksamhet. VO urologi har också ett regionalt utbildnings- och fortbildningsuppdrag inom vilket vi bedriver internutbildning, läkarutbildning, AT-utbildning, ST-utbildning samt fortbildning av personal inom området urologi.
Tillsammans skapar vi en verksamhet där vi vill ge bästa möjliga vård till våra patienter, samtidigt som vi utvecklas och trivs tillsammans.
Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som chefssekreterare arbetar du som ett administrativt stöd till chefer och läkare i vår verksamhet. Du arbetar huvudsakligen med verksamhetschefen, men stöttar även enhetschefer och läkare. Du ingår i ledningsgruppen och har en koordinerande roll och en bra kännedom om vad som sker på verksamhetsområdet.
I din roll kommer du bland annat ansvara för kallelser till samverkan och ledningsgruppsmöte och medverkar också som mötessekreterare. För ny personal tar du hand om anställningsavtal, material, behörigheter och introduktionssamtal och för befintlig personal hanterar du bland annat frånvaro, ledigheter, resor och schemaändringar. Hos oss är du spindeln i nätet och är en del av det mesta administrativa som sker i vår verksamhet. Du handhar även anmälningsärenden från IVO, patientnämnden och vårt avvikelsesystem samt är huvudredaktör för vårt intranät och hemvister.
Tjänsten kommer att ge dig stor insyn i verksamheten och du kommer ha möjlighet att växa och utvecklas i din roll.
Region Skånes värdegrund är central i organisationen och genomsyrar det dagliga arbetet. För att trivas i rollen som chefssekreterare hos oss är du en värderingsdriven person som vill arbeta efter våra värdeord välkomnande, drivande, omtanke och respekt.Kvalifikationer
Du har godkänd utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY, eller 400p YH, alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Har du även tidigare erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare och med HR-administration eller chefsstöd så är detta meriterande, gärna inom offentlig förvaltning. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är centralt för tjänsten att du har hög känsla för service och förmåga att skapa goda relationer samt bemöta varje medarbetare med respekt. Du är strukturerad, noggrann och bidrar till att skapa effektivitet i det administrativa arbetet för ledningen samt bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vidare har du fallenhet för att koordinera och organisera samt fatta de beslut som krävs för att få alla detaljer att falla på plats. Du är prestigelös, trygg i dig själv samt har goda färdigheter gällande samarbete. Du uppskattar att arbeta under varierande förhållanden och arbetstempo, är flexibel och har förmåga att hantera många arbetsuppgifter parallellt. Arbetet ställer krav på att du är självgående, kan ta egna initiativ och är lösningsfokuserad.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
