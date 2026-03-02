Chefssekreterare till kommundirektören, Huddinge kommun
2026-03-02
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Om jobbet
Är du en fena på kalendertetris? Lösningsorienterad, har hög integritet och ett utomordentligt ordningssinne? Då är ett av kommunens kanske viktigaste jobb lediga - chefssekreterare till vår kommundirektör Camilla Broo. Så om du gillar en varierande vardag där service, tydlighet och en positiv inställning är viktiga ingredienser, ja då är det här jobbet för dig!
Heltid, tillsvidare, tillträde enligt överenskommelse
Om arbetsplatsen
I rollen som chefssekreterare är du en del av kommundirektörens stab och hör till kommunstyrelsen förvaltning. Förvaltningen har till uppgift att styra och stödja övriga förvaltningar så att kommunen når sina mål, med siktet inställt på ett hållbart Huddinge 2030. Vår kommundirektör är ytterst ansvarig för att verkställa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut och se till att de politiska besluten blir genomförda i organisationen.
Arbetsuppgifter
Som chefssekreterare är du en nyckelspelare för kommundirektören och kommunkoncernens ledningsgruppen. Du ansvarar för att organisera och stötta kommundirektören i hennes vardag, högt som lågt, och du planerar, samordnar och administrerar för både kommundirektören och kommunkoncernens ledningsgrupp.
Du hanterar en högst varierad vardag och exempel på arbetsuppgifter är:
• Daglig kalenderhantering
• Mötesplanering
• Administration för kommundirektören och kommunledningsgruppen
• Årsplaneringen av alla interna möten efter de årshjul som är viktiga i organisationen.
Ditt uppdrag är att skickliggöra kommundirektören i hennes uppdrag. Därför ser du till att hennes vardag är välplanerad, effektiv och hållbar. Du kommer ha mycket kontakt med våra förtroendevalda och för att bidra till det bästa samarbetet så krävs det att du är noggrann och har förståelse för deras roll och uppdrag.
"Jag vill hitta en stjärna som kan hjälpa mig organisera, planera och administrera i en intensiv vardag där både prioriteringar, justeringar och beslut måste göras löpande. Utan en modig, ordningsam och lösningsorienterad partner så går inte det! Här i Huddinge kommun får du vara i en utvecklande miljö med härliga kollegor, omväxlande vardagar och många skratt. Jag kan lova både vanliga och ovanliga uppdrag i en organisation där det händer mycket, varje dag. Du kommer vara en viktig del i min och kommunorganisationens utveckling och framgång. Hoppas du vill bli en av alla oss som arbetar för Huddingefamiljens bästa. Jag ser fram emot din ansökan!"
Camilla Broo, kommundirektör
Din profil
För rätt person väntar en spännande utmaning där du får arbeta nära den demokratiska processen. Du har lätt för att skapa relationer och inge förtroende, men har stark integritet och är van att hantera konfidentiell information. Du är prestigelös och har en förmåga att förstå din chefs behov innan hon uttalar dem. Du ligger alltid steget före din chef och kan snabbt ställa om när det krävs. Du drivs av att "skickliggöra" din chef så hon får bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• gedigen erfarenhet som VD-assistent, executive assistent eller chefssekreterare, på högsta nivå i en större organisation
• mycket goda kunskaper i Office 365
• mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda engelskakunskaper
• vi ser det som meriterande om du har en vidareutbildning inom relevant område exempelvis inom executive assistent
Du är nätverkande och har en mycket stark administrativ förmåga. Vi ser att du är resultatinriktad och drivs av god leverans samt har en kommunikationsförmåga utöver det vanliga. Din roll ställer krav på att du kan hantera ett stort flöde av information, ha kommunikation med flera olika kontaktytor och att du trivs i ett högt tempo.
Upplysningar
Sök tjänsten genom att bifoga ditt CV (vi önskar inget personligt brev) och besvara några urvalsfrågor om hur du matchar vår kravprofil. Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag, och processen kommer bestå av tester, intervju med rekryterare, intervju med kommundirektör, referenstagning samt bakgrundskontroll.
För frågor vänligen kontakta Lars Norberg, rekryteringspartner 0702111043
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Läs mer om detta på https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
