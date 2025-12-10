Chefssekreterare/medicinsk sekreterare till närvårdavdelning
Närvården Ljusdal består av 16 vårdplatser varav Ljusdals kommun belägger åtta av dessa, utöver dem har närvården även två palliativa trygghetsplatser. I närvårdens uppdrag ingår även att ge medicinsk dagvård till invånarna i Ljusdal. Detta genomförs via den medicinska dagvårdsmottagningen.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
I rollen som chefssekreterare/medicinsk sekreterare verkar du självständigt i nära samarbete med chefen och enhetens medarbetare. Tillsammans kommer du och vårdenhetschefen att hitta arbetssätt som passar er och du kommer dagligen att ha kontakt med medarbetare inom olika professioner och vara en nyckelfunktion som får helheten att fungera.
Som chefssekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• administrativt och koordinerande arbete inom områden såsom personal, ekonomi och dokumentation
• att bistå vårdenhetschefen i frågor gällande den dagliga styrningen av verksamheten, såsom schemaändringar och tidboksjusteringar vid sjukfrånvaro hos medarbetare.
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• journalskrivning
• post
• skanning
• andra förekommande administrativa uppgifter.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion
• ett varierat arbete där administrativt arbete kombineras med andra arbetsuppgifter
• en positiv och utvecklande arbetsplats.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Arbetet kräver att du har förmågan att kunna strukturera, organisera och prioritera för att kunna driva ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Du visar både vilja och förmåga att hjälpa andra och är öppen för och intresserad av förändring och utveckling samt uppskattar ett varierande arbete i en lärorik miljö. Som person ser vi att du kan arbeta såväl självständigt som teambaserat, är lyhörd samt har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Arbetet som chefssekreterare/medicinsk sekreterare förutsätter att du har en hög grad av tillgänglighet, att du har en positiv inställning till skiftande arbetsuppgifter och de utmaningar som du ställs inför samt tycker om ett tidvis högt arbetstempo.
I rollen som chefssekreterare/medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i vårdadministrativa system som används i primärvård, så som Platina, Agresso, Proceedo, MedSpeech och Cosmic.
Urval och intervjuer påbörjas efter nyår.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
