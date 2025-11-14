Chefssekreterare/chefskoordinator sökes till Arméstaben
Vill du arbeta i händelsernas centrum och bidra direkt till Sveriges försvarsförmåga? Som chefssekreterare i
chefsstödet till arméchefen och stf arméchefen får du en förtroendefull nyckelroll. Du skapar struktur, driver igenom prioriteringar och ser till att cheferna alltid är rätt förberedda - i en miljö med höga krav, högt tempo och
omfattande nationella och internationella kontakter.
Ett av Arméstabens (AST) fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor. Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.
Armén - när och där det avgörs!
Om avdelningen
Arméstaben utvecklas kontinuerligt, så även stödet till stabsavdelningen. Stabsavdelningen består av sektionerna
Chefsstöd, Säkerhet, Expedition, HR, Internationella relationer och Kommunikation, samt funktionerna IMO, IT och Ekonomi. Stabsavdelningen verkar som stöd till Arméledningen, Arméstabens ledning samt övriga avdelningar på Arméstaben.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och kvalitetssäkra chefstödets flöden avseende: kalenderprioritering, inbjudningar, ärende- och e-
posthantering.
• Säkerställa besluts- och mötesunderlag: beställa, sammanställa och språkgranska underlag.
• Planera, koordinera och stödjer diverse möten, besök och konferenser (nationellt/internationellt), inkl.
logistik, resor, protokoll och åtgärdsuppföljning.
• Vara operativ kontaktpunkt gentemot förband, myndigheter, organisationer och internationella motparter.
• Utveckla rutiner, årshjul och administrativa processer för ökad precision och tempo.
Kvalifikationskrav
• Minst gymnasialutbildning eller motsvarande relevant erfarenhet.
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat chefsstöd/administrativ samordning i komplex
verksamhet enligt arbetsgivarens bedömning.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Mycket god vana av Microsoft Officepaket (Outlook/Word/Excel/PowerPoint) och mötes-
/konferensadministration.
• God vana av att hantera möten, protokoll, dokumentation och administration.
erfarenhet av att självständigt planera och genomföra möten och konferenser.
• Erfarenhet av att arbeta som ledningsstöd eller liknande.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan statlig myndighet.
• Vana av ärende- och dokumenthanteringssystem samt rese-/besökssamordning i offentlig miljö.
• Erfarenhet av protokoll, ceremoniel och internationella kontakter.
• Erfarenhet av SAP (PRIO)
• Erfarenhet av Försvarsmaktens dokumenteringssystem (VIDAR)
Dina personliga egenskaper
Du är omdömesgill, trygg och serviceinriktad med hög integritet och ett självklart säkerhetstänk. Du har förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. I kontakt med andra är du lyhörd och förtroendeskapande. Du arbetar proaktivt, är lösningsorienterad och växlar obehindrat mellan operativ detaljprecision och taktisk helhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den
värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
För information om befattningen:
C Chefsstöd, Anders Persson, nås via växeln 0171-157000
För information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist Annalina Jansson, nås via växeln 0171-157000
Fackliga företrädare
AST OF: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
Saco-S: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Fackliga företrädare kan nås via FM växel 0171-157000
Övrig information
Befattningsnivå: Civil
Anställningsform, sysselsättningsgrad: Tillsvidare, heltid, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten
Arbetsort: Enköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev (max 1 sida) där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas under
ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-08.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
