Chefsöverläkare och läkarchef Länsvuxenpsykiatri Falun-Säter
Region Dalarna / Läkarjobb / Falun Visa alla läkarjobb i Falun
2025-11-06
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du vara med och utveckla Länsvuxenpsykiatriska kliniken till framtidens psykiatri och beroendevård utifrån ett samsjuklighetsperspektiv?
Länsvuxenpsykiatri Falun-Säter har ett länsövergripande uppdrag inom psykiatrisk akutvård, slutenvård och beroendevård. Verksamheten finns i Falun och Säter och har som mål att sätta patienter, anhöriga och medarbetare i fokus. Vi arbetar tillsammans för en personcentrerad vård av hög kvalitet, där patienter ges bästa möjlighet att tillfriskna och minska behovet av slutenvård. Kliniken erbjuder en trivsam arbetsmiljö med möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling, och arbetar enligt evidens, beprövad erfarenhet och kontinuerlig utbildning.
Säter: Psykiatrisk akutmottagning, avd 90 (PIVA, 10 platser) och avd 95 (PAVA, 14 platser).
Falun: Beroendeakut, avd 65 (beroendevård, 14 platser), LARO-mottagning samt avd 60 (allmänpsykiatri inkl. ECT och rTMS, 14 platser).
Brukarstyrd inläggning erbjuds på båda orterna. Tillgång finns till vårdutvecklare, administrativt team samt behandlingsteam med psykologer, kuratorer och arbetsterapeut. Bakjourslinjen bemannas i samverkan med Rättspsykiatriska kliniken i Säter.
Chefsöverläkare och läkarchef Länsvuxenpsykiatri Falun-SäterPubliceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att vara läkarchef för klinikens tio överläkare samt chefsöverläkare med medicinskt ledningsansvar. Du ansvarar för det medicinska omhändertagandet, tvångsvårdens lagliga krav, hög patientsäkerhet och vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Tillsammans med verksamhetschef leder du klinikens patientsäkerhetsarbete och utveckling utifrån kvalitet och kostnadseffektivitet. Du samverkar brett för att skapa en sammanhållen vårdkedja och säkerställer att styrdokument, vårdprogram och rutiner hålls aktuella. Rollen kräver god kännedom om relevant lagstiftning och etiska aspekter inom psykiatrisk vård och tvångsvård. Du fungerar även som handledare, sakkunnig och stöd i forskning och utveckling.
Du är placerad i Falun-Säter med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. Som läkarchef ansvarar du för personal, arbetsmiljö och planering av bakjoursverksamheten, med administrativt stöd. Viss klinisk tjänstgöring och jour ingår. Du har en kollega med ansvar för ST-läkare.
Som chef erbjuds du att delta i Regionens chefs- och ledarskapsprogram samt en processinriktad utbildning som stärker din ledarskapskompetens.
Anställningen är en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som chefsöverläkare och läkarchef.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
svensk läkarlegitimation med fullgjord specialisttjänstgöring inom psykiatri
erfarenhet av arbete inom psykiatri
Du har ett gediget intresse av vår specialitet och vill vara med och påverka den framtida utvecklingen av specialiteten inom Regionen Dalarna. Du är en självständig person och tar ansvar för ditt egna arbete och kan leda och fördela andras arbete. Du är en god pedagog som kan anpassa information till mottagaren, och ser värdet i att samarbeta med andra.
Som Chefsöverläkare ska du:
ha medicinsk kunskap och kompetens för att kunna vara självständig
tillsammans med verksamhetschef och klinikledningen ta ett övergripande ansvar för klinikens totala verksamhet
medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda kollegor i alla kliniska situationer
du uppvisa goda ledaregenskaper
Meriterande
erfarenhet av patientsäkerhetsarbete, avvikelsehantering och rutiner
erfarenhet av personalansvarSå ansöker du
Till ansökan bifogas
Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning (detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
Legitimationsbevis och specialistbevis från Socialstyrelsen
Ev intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt
Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och ev andra pedagogiska meriter
Ev ytterligare dokumenterad meritering avseende klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten
Dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter (inkl. godkänd ST-handledarutbildning)
Kompetens att vara självständig bakjour, vilket också innebär medicinskt ledningsansvar på jourtid
Arbetad tid som Chefsöverläkare/Överläkare är meriterande och skall kunna bestyrkas med dokument
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:818". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Verksamhetschef
Linn Andersson 023-499167 Jobbnummer
9591045