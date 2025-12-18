Chefsjuksköterska till Nära Vård och Hälsa i Malmö
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Region Skåne är Skånes största arbetsgivare. Tillsammans arbetar vi för Skånes invånare och för att skapa en livskvalitet i världsklass.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för och driver anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Förvaltningen fungerar också som beställare av de vårdvalsverksamheter som bedrivs på primärvårdsnivå. Dessutom samordnar förvaltningen arbetet med utvecklingen av primärvården som nav för att främja omställningen till nära vård. Antalet medarbetare i förvaltningen är cirka 1 200.
Vården i förvaltningens verksamheter ska ges förutsättningar att vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig och personfokuserad. Målet är att bygga verksamheter där samarbete och individens eget ansvar och frihet står i fokus. Då ett av förvaltningens största uppdrag är att verka som ett sammankopplande kitt mellan olika vårdnivåer (till exempel kommunal primärvård, regional primärvård och specialiserad vård både somatisk och psykiatrisk) kommer du att möta många spännande utmaningar där du får möjlighet att vara med och hitta lösningar över gränser, genom samarbete i det stora och lilla. Arbetet med kunskapsstyrningen, de personcentrerade vårdförloppen, vårdens processer och den medicinska kvaliteten blir särskilt viktiga när nya vårdformer och gränsytor utvecklas för ett bättre och mer effektivt omhändertagande av våra patienter.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som chefsjuksköterska är du en nyckelperson i att leda och utveckla det förvaltningsövergripande patientsäkerhetsarbetet. Du är tillsammans med chefläkare ett stöd i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor till verksamhetsområdescheferna och deras medicinska rådgivare. Därtill har du ledningsansvar för patientsäkerhetsfunktionen kopplat till områdets kvalitets och patientsäkerhetshandläggare (KPH) och deltar i relevanta nätverk både inom förvaltningen och regionalt. Du är förvaltningsrepresentant i regionala forum kopplat till uppdraget.
En central del av ditt uppdrag är att arbeta proaktivt med patientsäkerhet. Det innebär att du skapar förutsättningar för ett gott lärandeklimat där erfarenheter från inträffade händelser tas tillvara och omsätts i förbättrade arbetssätt. Du ansvarar för att leda och samordna förvaltningens förebyggande och uppföljande patientsäkerhetsarbete samt säkerställer att förvaltningen uppfyller kraven enligt nationella patientöverenskommelser.
Du deltar i framtagandet av övergripande rutiner och riktlinjer kring patientsäkerhet och bidrar till utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom området. I rollen ingår även att bidra i handläggningen av anmälningsärenden (exempelvis lex Maria/IVO) . Som chefsjuksköterska förväntas du aktivt bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling, där omställningen till nära vård och strategin för Framtidens hälsosystem är vägledande. Du har en viktig roll i att främja en effektiv och jämlik vård. Klinisk tjänstgöring kan ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård och som har specialistkompetens inom en relevant medicinsk specialitet. För rollen krävs flerårig erfarenhet som specialistsjuksköterska och du bör även ha erfarenhet som chefsjuksköterska alternativt patientsäkerhetshandläggare eller motsvarande. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att leda team och/eller processarbete. Det är meriterande om du har vana av att driva förändrings- och utvecklingsarbete i komplexa organisationer. Du behärskar svenska på en nivå motsvarande lägst C1 enligt Europarådets nivåskala.
Som person är du mål- och resultatorienterad med förmåga att fatta välgrundade beslut även i utmanande och komplexa situationer. Du bygger förtroendefulla relationer och kommunicerar på ett tydligt, konstruktivt och pedagogiskt sätt, både inom och utanför den egna organisationen. Vi värdesätter även att du har en analytisk förmåga och ett strategiskt helhetsperspektiv.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
