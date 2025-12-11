Chefsingenjör som vill vara med och bidra till Sveriges säkerhet
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Nu söker vi en chefsingenjör som vill vara med och forma framtidens materiel inom fältförplägnad. Hos oss arbetar du med komplexa och varierande projekt genom hela livscykeln, från anskaffning och designpåverkan till uppföljning och avveckling. Tillsammans med ett erfaret team, leverantörer och Försvarsmakten bidrar du till att säkerställa att våra tekniska underlag håller hög kvalitet och att våra lösningar stärker Sveriges operativa förmåga både idag och framåt.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Fältförplägnadsområdet omfattar bland annat system för vattenrening, livsmedelshantering, tält för boende och staber, fältkök samt klättersystem för firning och säkring. Vissa materielsystem består av större tält eller containrar medan andra är mindre utrustningar som kan bäras av enskilda individer. Vi arbetar med materielen i hela dess livscykel från anskaffning till avveckling.
På enheten Fältförplägnad värnar vi om det goda samarbetsklimatet vi har dels internt men även såväl med leverantörer som med Försvarsmakten.
Som chefsingenjör arbetar du självständigt med analyserande och utvecklande uppgifter inom teknisk design. Du är ett stöd till produktledaren och vägleder enhetens ingenjörer i frågor som rör kravhantering, designpåverkan och kvalitetssäkring av underlag genom hela produktens livscykel. Du har en central roll i att säkerställa att våra beslutsunderlag och tekniska specifikationer håller hög kvalitet och följer gällande riktlinjer, praxis och regler. Arbetet innebär även att bevaka omvärlden och identifiera designstyrningar som påverkar produktområdet.
Tjänsten är placerad i Östersund. Resor såväl inom Sverige som utomlands ingår i arbetet.
Om dig
Du har teknisk utbildning på högskolenivå alternativt eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har goda kunskaper om tekniska lösningar och dess samverkan i system, teknisk kravställning och verifiering av krav. Har du erfarenhet av målsättningsarbete och kravställning av militära system ser vi det som meriterande. Tjänsten innebär dialog med olika intressenter och det är viktigt att du kan utrycka dig väl såväl i tal som i skrift på både svenska och engelska. Du har även goda kunskaper i MS Officepaketet. Tjänsten kräver körkort klass B.
Vi tror att det skulle hjälpa dig om du tidigare har jobbat med något av områdena systemsäkerhetsarbete, informationssäkerhet, ILS (integrated logistic support) och teknisk dokumentation.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående och initiativtagande i din yrkesroll. Du är bra på att samarbeta med andra och du är strukturerad i ditt arbetssätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Tjänsten är placerad på verksamhetsområde Logistikmateriel, på enheten Fältförplägnad som består av 29 medarbetare med olika roller såsom ingenjörer, projektledare och produktledare. I huvudsak arbetar enhetens medarbetare med upphandlingar av teknisk utrustning inom fältförplägnadsområdet till Försvarsmakten.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 12 januari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Ann Karlsson, OFR/S Peter Boström, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Pernilla Lindberg via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Ebba Ejnarsson (ebba.ejnarsson@fmv.se
) vid frågor om rekryteringsprocessen. På grund av ledighet kand du förvänta dig svar på eventuella frågor först efter 12 januari 2026.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9638758