Chefscroupier - en nyckelroll i Kristianstad och Hässleholm
2025-08-24
Cherry söker nu en driven och ansvarstagande Chefscroupier till vår verksamhet i Kristianstad och Hässleholm. I denna roll blir du en nyckelperson i vår organisation - med stort ansvar och möjlighet att utvecklas och påverka.
Som Chefscroupier är du en självgående och flexibel ledare med helhetsansvar för den dagliga driften i ditt område. Du planerar och bemannar arbetspass, har god kontakt med våra samarbetspartners, rekryterar, utbildar och introducerar ny personal samt ansvarar för lokal närvaro och kvalitet i vår verksamhet. Du kommer även själv att arbeta som croupier vid våra bord.
Vi söker dig som:
Har en lösningsorienterad inställning och trivs i en dynamisk miljö
Är organiserad, kommunikativ och trygg i en ledarroll
Kan ta initiativ och fatta beslut självständigt
Är en god ambassadör för Cherry och tycker om att arbeta i krogmiljö
Tidigare erfarenhet som croupier är meriterande men inte ett krav - vi erbjuder kostnadsfri utbildning både som Croupier och Chefscroupier.
Tjänsten omfattar cirka 30 timmar per månad, men det kan variera, särskilt under rekryteringsperioder. Då vår verksamhet omfattar både Kristianstad och Hässleholm är körkort och tillgång till bil ett krav. Cherry är anslutna till Visita och arbetar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder lön enligt gällande avtal. Ingångslön från 155,58 kr per timme, beroende på tidigare erfarenhet från yrket. Utöver grundlönen tillkommer ersättning för OB, provision, ansvarstillägg samt semesterersättning. Lönen är även pensionsgrundande.
Vill du bli en del av ett engagerat team där du får utvecklas och ta stort ansvar?
Ansök direkt via vår hemsida genom att klicka på "Sök tjänsten" nedan.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Shiler Radi på shiler.radi@cherry.se
eller 070-794 92 17
Cherry Spelglädje AB har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, lounger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad i Söder till Kiruna i Norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
Spelglädje AB är den största operatören i landet av Landbaserat Kommersiellt spel och innehar över 80 procent av marknaden. Genom tillväxt av egen kraft i kombination med strategiska förvärv har Cherry Spelglädje idag en mycket god geografisk täckning. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt och Cherry Spelglädje har 600 anställda, dom flesta tillsvidareanställda på deltid.
Shiler Radi shiler.radi@cherry.se 070-794 92 17 Jobbnummer
