Chefer till klientavdelningar och verksamhetsinnehåll, Åkersberga/Täby

2026-01-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm öst omfattar de slutna anstalterna Täby och Österåker. Ca 250 medarbetare och f n 16 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten med plats för ca 300 intagna för närvarande. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdpersonal, administrativ personal, lärare, produktionsledare m fl. Anstalten Österåker ligger utanför Åkersberga och nås med buss eller bil. Anstalten Täby nås med buss, tåg eller bil. Är du bilburen parkerar du på anstalternas personalparkeringar. Verksamhetsområdet är inne i en expansiv utbyggnadsfas där anstalten Österåker bygger sex nya bostadshus med anstaltsplatser och tillhörande lokaler för sysselsättning för successiv driftsättning 2025-2027. Anstalterna Österåker och Täby förbereder sig för att på sikt även ta emot 15-17-åringar som döms till fängelse.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet leds av kriminalvårdschefen och 16 första linjens chefer (kriminalvårdsinspektörer). Under 2026 tillkommer ytterligare fem kriminalvårdsinspektörer och tre biträdande kriminalvårdschefer. Med anledning av verksamhetsområdets starka tillväxt söker vi nu dig som vill bli en av de fem nya första linjecheferna i vår verksamhet med ansvar antingen för en av våra klientavdelningar eller för klienternas verksamhetsinnehåll.
Som chef och ledare inom Kriminalvården behöver du vara närvarande och tillgänglig. Du leder den dagliga verksamheten i nära samarbete med andra chefer och dina egna medarbetare. Du har ett tillitsbaserat ledarskap som skapar engagemang, delaktighet och får våra medarbetare att känna sig sedda och hörda. Du planerar verksamheten, hjälper till att lösa problem, svarar på frågor om stort och smått, allt från vad som är tillåtet för intagna att ha i sitt bostadsrum, vad de får och inte får göra till hur ett besvärligt samtal ska hanteras. Du skapar utrymme för att lyssna på medarbetare och hjälpa till att reflektera över besvärliga händelser de ställts inför.
Klienterna verksamhetsinnehåll är väsentliga delar i kriminalvårdens verksamhet och de intagnas verkställigheter av fängelsestraff. Att vara ansvarig för verksamhetsinnehåll är därför en mycket viktig men också komplex uppgift, full av utmaningar och en bredd av olika samarbetsytor. Alla som verkställer fängelsestraff ska ha inslag i sin vardag som stödjer återanpassningen i samhället och minskar risken för återfall i brottslighet. Inom verksamhetsområdet är de intagna sysselsatta med utbildning, behandlingsprogram, verkstadsproduktion, industritvätt, monterings- och förpackningsarbete och annan strukturerad verksamhet. Dina medarbetare är huvudsakligen produktionsledare eller kriminalvårdare med speciella funktionsuppdrag. Du startar upp och förvaltar olika typer av produktionsverksamheter, ibland med externa kunder.
Kriminalvård är ett lagarbete och oavsett vilken roll du har som chef så arbetar du med god arbetsplatskultur, god arbetsmiljö och säkerställer att rutiner och arbetsmetoder är tydliga och välfungerande. Kriminalvårdens verksamhet är regelstyrd och en viktig del av ditt arbete är att vara uppdaterad och påläst på de lagar, regelverk och riktlinjer som påverkar verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet som chef innebärande personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande med:
* Ledande befattningar inom socialt arbete eller annan statlig verksamhet
* Ledarskap i nystartade verksamheter med fokus på att bygga trygga team
* Ledarutbildning
* Flerårig erfarenhet som chef, gärna i offentlig sektor
Välkommen med din ansökan till en verksamhet som omfattar den komplexa dynamik som finns i att slå samman befintlig verksamhet med ny verksamhet
Intervjuer kommer att genomföras i Liljeholmen den19-20 feb (ev även 18 feb)
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
