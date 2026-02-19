Chefer till Jobbonärpoolen i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
2026-02-19
Om jobbonärpoolen
Har du erfarenhet som chef och har gått i pension? Funderar du på att förlänga ditt arbetsliv? För dig som vill, finns möjlighet att lämna en intresseanmälan till vår jobbonärpool där du får möjlighet att ta tillfälliga uppdrag och arbeta som jobbonär.
Som jobbonär arbetar du samtidigt som du tar ut pension.
Vi har stort behov av enhetschefer inom våra verksamheter, framförallt inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Vi vet att du som är i pensionsåldern har lång arbetslivserfarenhet och mycket kunskap. Din kompetens och förmåga är viktigt för att vi ska kunna erbjuda en god vård och omsorg.
Vilka är fördelarna med att vara jobbonär?
Du har möjlighet att arbeta på dina villkor. Du bestämmer hur mycket och på vilket sätt du vill jobba, samtidigt som du gör något meningsfullt och bidrar till nytta. För de allra flesta innebär ett lite längre arbetsliv också en höjd pension. Ju längre du jobbar desto högre belopp får du per månad.
Om dig
Vi söker dig som har gått i pension och tidigare arbetat som chef. Vi ser gärna att du har arbetat inom vård och omsorg i kommun eller region. Det är meriterande om du tidigare har jobbat i Göteborgs Stad men det är inget krav.
Genom att ansöka lämnar du din intresseanmälan att ingå i jobbonärpoolen. Vi behandlar intresseanmälningar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
