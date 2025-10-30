Chef utbildningssektionen (OF3) vid Livgardesgruppen (Kungsängen)
Livgardesgruppen (LGG) är en Militärregiongrupp med produktionsansvar för de fyra hemvärnsbataljonerna (23.hvbat - 26.hvbat) i Stockholm. Utöver dessa har LGG även produktionsansvar för; ett hemvärnsunderrättelsekompani, en trafikpluton och en regional ledningspluton. LGG har även uppgifter som krigsförband vilka omfattar leda aktivering av underställda krigsförband samt samverkan och planering med övriga aktörer inom totalförsvaret i Stockholm.
LGG tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperad i Kungsängen.
Vid LGG finns möjlighet att i god tid identifiera när huvudverksamheten skall genomföras varför det finns goda förutsättningar för vår personal att planera familjelivet, egen kompetensutveckling samt fysisk träning. Vid LGG ges möjlighet att som utbildare och chef planera både mindre, samt större, övningar (grupp till bataljon) från låg till hög grad av komplexitet, vilket vi tror gynnar den personliga utvecklingen.
Som sektionschef ges möjligheten att utveckla dina kunskaper och färdigheter i stabstjänst och din förståelse för Försvarsmaktens processer. Befattningen ses som prövande mot högre befattningar inom FM med hänsyn till komplexitet och ansvar.
Sektionschefen ingår i C LGG ledningsgrupp.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Vara chef med personalansvar för egen sektion med såväl officerare, GSS-K, samt civilanställd personal
• Vara utbildningsansvarig för hela LGG:s verksamhet
• Leda LGG:s arbete att i samverkan med krigsförbanden ta fram förbandsutvecklingsplaner och omsätta dessa till verksamhet
• Utgöra övningsledare för LGG:s avtalsövningar för 23-26.hvbat inkl funktionsförband
• Stödja krigsförbandscheferna med utveckling av skarpa orderverk kopplade till uppgifter i gällande operationsplan
• Stödja krigsförbandscheferna vid skarpa insatser
Som chef för utbildningssektionen är du krigsplacerad vid LGG
• Yrkesofficer (OF3)
• B-körkort.
• God fysisk förmåga.
• Har tjänstgjort minst tre år som chef med personalansvar (CPA).Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att driva arbetet framåt. Du är en orädd ledare som är trygg i din chefs- och ledarroll och som kan ta hög grad av frihet och ansvar. Du har social kompetens med god förmåga att samverka med andra samt är trygg i rollen som Försvarsamaktens representant. Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av befattning som utbildningsledare med hantering av förbandsvolymer på bataljonsnivå.
• Erfarenhet att arbeta i regementsstab (eller motsvarande produktionsstab).
• God administrativ förmåga.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
• Hög social kompetens och samarbetsförmåga.
• Färdighet i system PRIO, Microsoft Office samt intranätet emilia (samarbetsyta) och dokumenthantering i VIDAR.
• Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer.Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid. Tjänsten innebär under vissa perioder helg- och kvällstjänstgöring.
Arbetsort: Kungsängen.
Tillträde: efter överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Är du före detta yrkesofficer är du också välkommen att söka tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Lämnas av övlt Gustav Christoffersson (Chef Livgardesgruppen), nås via växel 0500-46 50 00.
Ansökan och urvalsprocess
Urval sker löpande och vi kallar lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.
Facklig företrädare
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ditt CV vill vi att du anger tre referenser, varav minst en skall vara en tidigare chef till dig. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.
Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.
Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
