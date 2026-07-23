Chef Trafikledning till B&B Bärgning och Vägassistans
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2026-07-23
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Vill du leda en verksamhet där kvalitet, effektivitet och ledarskap gör verklig skillnad – varje dag?
B&B Bärgning och Vägassistans - en del av Road Mobility Services söker nu en chef för trafikledningen till Region Öst. I den här rollen får du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla trafikledningen med fokus på ett effektivt, kvalitativt och lönsamt uppdragsflöde – från inkommande ärende till färdig fakturering.
Det här är en nyckelroll för dig som trivs med att kombinera operativt ledarskap med affärsmässighet och kontinuerligt förbättringsarbete.
Om rollen
Som chef för trafikledningen ansvarar du för den dagliga verksamheten och leder arbetet mot uppsatta mål inom kvalitet, leverans och ekonomi. Du har ett helhetsansvar för funktionens resultat och arbetar aktivt med att utveckla både medarbetare, processer och arbetssätt.
Du rapporterar till VD Region Öst och utgår från Stockholmsområdet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden,
Resultat- och budgetansvar för enheten (P&L)
Säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkrat uppdragsflöde
Ansvara för budget, prognoser och uppföljning
Leda och utveckla trafikledning och faktureringsfunktion
Optimera planering och resursutnyttjande
Säkerställa korrekt och effektiv fakturering
Utveckla och standardisera processer, rutiner och arbetssätt
Följa upp prestation, kvalitet, ledtider och KPI:er
Identifiera avvikelser och driva förbättringsåtgärder
Vi söker dig som
Är en trygg och engagerad ledare med ett starkt affärssinne och ett naturligt driv att utveckla både människor och verksamhet.
Vi tror att du har,
Erfarenhet av personalledning
Tidigare budget- och resultatansvar
God erfarenhet av verksamhetsstyrning och KPI-uppföljning
Förmåga att skapa struktur, prioritera och fatta beslut
Erfarenhet av processutveckling och förändringsarbete
Ett lösningsorienterat och analytiskt arbetssätt
God kommunikativ förmåga och lätt för att skapa samarbeten
Har du erfarenhet från trafikledning, logistik, serviceorganisation eller annan operativ verksamhet är det meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig ledarroll i ett företag med ett samhällsviktigt uppdrag. Du blir en del av en organisation där engagemang, samarbete och utveckling står i fokus.
Här får du möjlighet att påverka verksamheten, utveckla dina medarbetare och bidra till effektiva lösningar som gör skillnad för både kunder och samhälle.Publiceringsdatum2026-07-23Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205), https://www.roadmobilityservices.com/sv
170 73 SOLNA Arbetsplats
B&B Bärgning och Vägassistans - En del av Road Mobility Services Kontakt
Konsultchef
Amanda Svenberg amanda.svenberg@starfinder.se +46760097746 Jobbnummer
10010030