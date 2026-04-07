Chef Trafik och Infrastruktur Tåg i Bergslagen
Vill du leda och utveckla framtidens tågtrafik i Bergslagen? Ta en nyckelroll med stort ansvar och påverkan i en unik organisation
Nu har vi rollen för dig som vill vara med och utveckla regional tågtrafik i Bergslagen. Som Chef Trafik och Infrastruktur hos Tåg i Bergslagen i Borlänge får du använda din erfarenhet i en vardag där analys, strategi och operativa beslut går hand i hand. Du arbetar nära Trafikverket, operatören och ägarregioner och blir en betydelsefull röst i frågor som formar både trafik och infrastruktur. Samtidigt blir du en del av en mindre och kunnig organisation där samarbetet är nära, mandatet stort och möjligheten att påverka är påtaglig.Intresserad? Välkommen med din ansökan redan i dag!Vi kommer att börja urvalsprocessen efter den 20 april.
Ditt anställningserbjudande
Hos Tåg i Bergslagen får du en roll med stort förtroende och frihet under ansvar. Du arbetar i en organisation med hög kompetens, starkt engagemang och korta beslutsvägar där du verkligen gör skillnad. Kulturen präglas av tillit, samarbete och ett entreprenöriellt arbetssätt trots offentlig ägarstruktur. Du erbjuds flexibla arbetsformer med möjlighet att arbeta på distans, samtidigt som ni ses regelbundet i Borlänge. Här får du både strategiskt inflytande och operativ närhet till verksamheten, vilket ger en utvecklande och varierad vardag.Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
I rollen har du ett helhetsansvar för trafikområdet och fungerar som expert och samordnare i komplexa frågor. Du arbetar både strategiskt och operativt.
Ansvara för övergripande trafikplanering, inklusive tågplaneprocessen
Följa upp avtal och säkerställa leverans från operatör
Samordna trafikplanering mellan Trafikverket, operatör och ägarregioner
Vara expertstöd inom järnvägs och infrastrukturfrågor
Delta i utredningar, remisser och utvecklingsprocesser
Ha budgetansvar för trafikrelaterade kostnader
Driva infrastrukturella frågor för bolaget
Ta fram och utveckla tidtabellsunderlag
Optimera trafik och utbud utifrån efterfrågan
Företräda bolaget i externa dialoger
Rollen innebär också deltagande i kris och katastrofarbete vid behov.
Tåg i Bergslagen är en liten organisation med cirka tio medarbetare. Du rapporterar till vd och har i nuläget inget personalansvar. Vi arbetar i huvudsak hemifrån men vårt kontor ligger i Borlänge där vi träffas en dag i veckan. Det innebär att placeringsort för denna roll är flexibel men med möjligheten att vara på kontoret varje dag. Rollen innebär många kontaktytor och ett stort eget ansvar. Vid särskilda händelser kan arbete utanför ordinarie arbetstid förekomma.
Vi söker dig som har erfarenhet från järnväg, kollektivtrafik eller infrastruktur och som trivs i en roll där du kombinerar analys, strategi och operativt beslutsfattande. Du har sannolikt arbetat med trafikplanering eller i en närliggande funktion och har god förståelse för branschens komplexitet. Erfarenhet av avtal, upphandling eller leverantörsstyrning är viktigt, liksom vana att samverka med flera intressenter.
Du har en akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet. Det viktigaste är din kompetens och förmågan att kunna jobba självständigt och ta egna initiativ utifrån verksamhetens behov samt din kunskap och tidigare erfarenhet Har du erfarenhet från operativ järnvägsdrift är det meriterande.
Som person är du analytisk, strukturerad och kommunikativ. Du tar initiativ, driver frågor framåt och har förmågan att fatta beslut även i komplexa situationer. Du trivs i en roll med stort ansvar och många kontaktytor och har en hög integritet i ditt arbete.
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
