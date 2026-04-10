Chef tillgångsförvaltning till SJ Stockholmståg
Vill du vara med i arbetet att forma och leda tillgångsförvaltningen på SJ Stockholmståg? Du får chansen att vara med i en av pendeltågsunderhållets största satsningar för att bidra till en ännu mer pålitlig pendeltågstrafik.
Om rollen
I denna befattning ansvarar du för att kostnadseffektivt jobba med hela livscykeln för X60-flottan med fokus på att säkerställa hela, säkra och tillgängliga tåg för trafiken. Rollen innebär ett övergripande ansvar för fordonssystem, dokumentation, verksamhetsutrustning och trafiksäkerhet, i nära samverkan med interna och externa intressenter.
Din roll består till stor del av att utveckla avdelningen och samverka med övriga enheter inom SJ Stockholmståg för att säkerställa leverans av hela, säkra och rena fordon enligt trafikbeställning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att förvaltningsprocesser utvecklas och efterlevs i enlighet med Trafikförvaltningens metodik som grundar sig i ISO 55000, avtalskrav och myndighetskrav genom hela tillgångens livscykel - från införande till avveckling.
Ansvara för fordonens konfiguration och ändringshantering av fordon och komponenter.
Ta fram beslutsunderlag för ombyggnationer och modifieringar för att säkerställa långsiktig prestanda och funktion.
Ansvara för underhållsplaner samt deras löpande uppföljning och optimering.
Säkerställa att fordons- och systemdokumentation är korrekt, uppdaterad och tillgänglig.
Leda avdelningens arbete samt samverka tätt med enheterna inom Fordon, Trafikförvaltningen (TF) och övriga intressenter.
Utveckla arbetsmetoder, processer samt bidra till grupp- och individutveckling.
Ingå i Förvaltning och Tekniks ledningsgrupp
Aktivt bidra till enhetens uppdrag att leverera hela och säkra fordon till trafik.Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet inom området
Högskoleutbildning, företrädesvis civilingenjör, eller motsvarande kompetens inom järnväg och fordonsteknik.
Mångårig erfarenhet av att leda och motivera medarbetare.
Meriterande:
Erfarenhet av järnvägsteknisk verksamhet
Erfarenhet av underhållssystem och underhållsdokumentationDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
Teknik intresserad och lösningsorienterad
Prestigelös, självgående och strukturerad
Affärsmässig och samarbetsinriktad
Utvecklande arbetsmiljöer
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7547761-1940922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
