Chef till TU TSF (Taktisk Utveckling Transport och Specialflyg)
Försvarsmakten / Militärjobb / Linköping Visa alla militärjobb i Linköping
2025-08-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Flygvapnets Utvecklingsenhet Luftstrid (UTV Luft) rekryterar chef till TU TSF
Vill du ha möjligheten att vara med och utveckla Flygvapnets förmågor för framtiden? TU TSF (Taktisk Utveckling Transport och Specialflyg) utvecklar FV system för transport och specialflyg. Som chef kommer du att spela en nyckelroll i utvecklingen av Flygvapnets framtida förmågor, du kommer att leda ett team bestående av kvalificerad militär personal.
Kort om enheten UTV LUFT:
För att vidmakthålla Flygvapnets operativa förmåga kräver flygstridskrafternas insatsförband kontinuerlig utveckling både på kort och lång sikt.
UTV LUFT tillhör Luftstridsskolan (LSS) och genomför Flygvapnets förmågeutveckling vad avser teknik, taktik och metod för samtliga Flygvapnets förband och funktioner. Verksamheten spänner över såväl materielutveckling som konceptutveckling till förmågeintroduktion vid insatsförbanden.
Sökande avdelning:
LSS UTV LUFT, TU TSF
TU TSF är en del av UTV LUFT. Uppgifterna inom avdelningen omfattar kravställning och OPEVAL av ingående delar i aktuella flygsystem samt taktikutveckling.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som chef för avdelningen är du underställd chefen för UTV Luft och kommer att leda en grupp om ca 5-10 medarbetare.
Ansvarsområden:
• Leda och utveckla avdelningens verksamhet
• Budget- och personalansvar för avdelningen Kvalifikationer
• Du har officersexamen och nivå OF3 (major) pilot med väl dokumenterad (aktuell) erfarenhet från ett eller flera av FV transport- och specialflygsystem.
• Mycket god förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
• Mycket god analytisk förmåga.
• Erfarenhet av chefskap
• B-körkort
Meriterande:
• God förmåga till självständigt arbete, god förmåga att leda verksamhet och att leverera efterfrågade resultat i tid.
• projektledarutbildning
• erfarenhet från militär utvecklingsverksamhet
• erfarenhet av Concept Development & Evaluation (CD&E)
• ha ett upparbetat nätverk inom aktuella arbetsområden Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en utvecklad samarbetsförmåga, social förmåga såväl internt som mot externa kontakter med förmåga att bygga och upprätthålla nätverk. Du är prestigelös och har förmåga att lära av erfarenheter, du har lätt för att anpassa dig till nya roller och omständigheter med ett tvärvetenskapligt synsätt. Du kan arbeta och leverera goda resultat i olika tempon och har goda ledarskaps-och kommunikationsförmågor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Övlt Mattias Hansson, chef UTV Luft, 070-970 67 61
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, 076-641 42 67
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00 Övrig information
• Befattningsnivå: Militär befattning pilot (OF 3)
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om 6 månader tillämpas
• Arbetsort: Linköping
• Beräknat startdatum/tillträde: Efter överenskommelse
• Resor inrikes- och utrikes är vanligt förekommande
• Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varvid säkerhetsprövning kommer att genomföras.
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-25.
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9452803