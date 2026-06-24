Chef till Portföljenhet på Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-24
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Var med och forma framtidens utvecklingsförmåga på Migrationsverket
Bakom varje utvecklingsinitiativ, varje digital satsning och varje verksamhetsförändring finns viktiga vägval. Vad ska vi prioritera? Hur säkerställer vi att våra resurser används där de skapar störst nytta? Och hur bygger vi en organisation som kan möta framtidens krav på effektivitet, kvalitet och service?
Nu söker vi en enhetschef till Portföljenheten – en nyckelroll för dig som vill leda och utveckla Migrationsverkets förmåga att styra, prioritera och följa upp myndighetens samlade utvecklingsinsatser.
Om uppdraget
Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen (DUA) driver utvecklingen av Migrationsverkets processer och förmågor genom innovation, verksamhetsutveckling och digitalisering. Genom sammanhållen processtyrning och verksamhetsutveckling arbetar vi för att öka effektiviteten, kvaliteten och förmågan att möta verksamhetens och samhällets behov.
DUA består av fyra sektioner. Till Sektionen för myndighetsutveckling söker vi nu en enhetschef till Portföljenheten.
Portföljenheten ansvarar för att utveckla och förvalta myndighetens gemensamma arbetssätt för utveckling, samordna och följa upp utvecklingsportföljen samt säkerställa kvalitet och styrning i myndighetens utvecklingsinsatser. Enheten arbetar nära verksamhet, IT och ledning för att skapa förutsättningar för välgrundade prioriteringar och ett effektivt genomförande av utvecklingsinsatser.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal, budget och arbetsmiljö för en enhet med cirka 15 medarbetare.
Du leder och utvecklar enhetens verksamhet och säkerställer att uppdraget genomförs med hög kvalitet och god måluppfyllelse. Rollen innebär att vidareutveckla myndighetens förmåga inom portföljstyrning, utvecklingsstyrning och verksamhetsutveckling samt att skapa förutsättningar för strategiska prioriteringar av utvecklingsinitiativ och investeringar.
Du ansvarar för att leda en kvalificerad verksamhet med många kontaktytor och arbetar nära såväl ledning som verksamhets- och utvecklingsansvariga inom myndigheten.
Som chef skapar du förutsättningar för ett utvecklande arbetsklimat där medarbetare ges möjlighet att ta ansvar, utvecklas i sina roller och bidra till verksamhetens resultat. Du tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang och leder genom tillit, tydlighet och delaktighet.
Du rapporterar till sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp. Där bidrar du aktivt till verksamhetens utveckling utifrån ett helhetsperspektiv och ett gemensamt ledarskap.
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Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa riktning, engagemang och resultat i en verksamhet som befinner sig i ständig utveckling. Du trivs i komplexa sammanhang där du behöver väga olika perspektiv mot varandra och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv.
Du är strategisk och analytisk och har förmåga att se samband mellan verksamhetens behov, organisationens långsiktiga mål och de utvecklingsinsatser som krävs för att nå dit. Samtidigt har du förmågan att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och resultat.
Som ledare skapar du förutsättningar för delaktighet, ansvarstagande och utveckling. Du bygger förtroendefulla relationer, kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation. Du har god samarbetsförmåga och arbetar prestigelöst för att nå gemensamma mål.
Du har ett strukturerat arbetssätt, god förmåga att prioritera och drivs av att utveckla både verksamhet och människor. Ditt ledarskap präglas av helhetssyn, handlingskraft och tillit.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Du som söker har
Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet.
Flerårig aktuell chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, budget, arbetsmiljö och medarbetare.
Erfarenhet av att leda och genomföra utvecklings- och förändringsarbete i en större och komplex organisation.
Erfarenhet av processledning, verksamhetsutveckling eller utvecklingsstyrning på strategisk nivå.
Erfarenhet av att leda genom andra samt samverka med flera olika intressenter och beslutsnivåer.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har
Chefserfarenhet från statlig myndighet.
Erfarenhet av portföljstyrning eller portföljledning i större organisation.
Erfarenhet av arbete i gränslandet mellan verksamhetsutveckling, digitalisering och IT.
Erfarenhet av styrning, prioritering eller uppföljning av utvecklingsinitiativ och investeringar.
Erfarenhet av att leda specialistverksamhet eller kunskapsintensiva team.
Erfarenhet av etablerade metoder eller ramverk inom portföljstyrning, verksamhetsutveckling eller förändringsledning.
Anställningen
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstider: Kontorstider
Placering: Norrköping, Stockholm, Göteborg eller Malmö
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner & villkor: Läs om våra anställningsförmåner här.
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 09 Augusti 2026
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Kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef hittar du längre ner i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Ulf Lindh ulf.lindh@migrationsverket.se 010-4857691 Jobbnummer
9977975