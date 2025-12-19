Chef till Kriminalvårdens Transportenhet Region Nord, Luleå
2025-12-19
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Som anställd inom Kriminalvården finns, utöver statliga förmåner, en stor möjlighet till vidareutveckling.
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens Kriminalvård. Du bidrar med nya perspektiv, energi och ett engagerat ledarskap i ett uppdrag som är både viktigt och meningsfullt. Kriminalvårdens transportenhet söker nu en trygg, närvarande och utvecklingsinriktad chef till Norra sektionen med placering i Luleå. I denna roll får du möjlighet att kombinera ett operativt ledarskap med strategiskt ansvar i en verksamhet som ständigt är i rörelse både bildligt och bokstavligt.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Du ansvarar för transportgruppen i Luleå, som består av cirka 20 medarbetare. I rollen som ledare för Norra transportsektionen får du helhetsansvar för verksamheten, med särskilt fokus på ledarskap, utveckling och samverkan.
Enheten befinner sig i en spännande fas, med pågående rekryteringar, flytt och ett aktivt arbete för att stärka inkludering och jämställdhet. Du kommer att spela en viktig roll i dessa förändringsprocesser och bidra till en fortsatt utveckling av verksamheten.
Din roll innebär att:
• Leda och följa upp verksamheten med ansvar för personal, arbetsmiljö, budget och kvalitet
• Vara ett närvarande stöd och förebild för medarbetarna
• Arbeta nära kriminalvårdarna och skapa struktur och tydlig riktning i vardagen
• Driva utveckling inom samarbete, arbetskultur, planering och kommunikation
Vara en aktiv del av enhetens ledningsgrupp och samarbeta med stödfunktioner inom TAKvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa engagemang, tillit och trygghet i ditt team. Du har ett strukturerat arbetssätt, är kommunikativ och har ett tydligt fokus på arbetsmiljö, utveckling och resultat. Du är van att växla mellan operativa och strategiska uppgifter och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Du har en god relationsförmåga och trivs i nära samarbete med andra. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i förändring och att du har arbetat nära verksamheten i en operativ roll. Erfarenhet av förändringsledning, jämställdhetsarbete och att skapa en inkluderande arbetsmiljö är meriterande.
Det är inte avgörande var du kommer ifrån, vi välkomnar både dig med erfarenhet från liknande verksamhet och dig som kommer från en annan bransch. Det viktiga är att du har ett genuint intresse för ledarskap och att du vill bidra med nya perspektiv som utvecklar och stärker vårt arbete.
Krav -
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom relevant erfarenhet
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
• B-körkort- manuellt körkort
Det är meriterande med:
• Dokumenterad ledarskapsutbildning, till exempel Kriminalvårdens chefsprogram eller annan ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av arbete med grupputveckling
• Kunskap och erfarenhet inom inkluderings- och jämställdhetsarbete
Vi erbjuder dig
• Ett samhällsviktigt uppdrag i en organisation med hög puls och starkt engagemang
• Möjlighet att utveckla ledarskap i en verksamhet i förändring och tillväxt
• En arbetsmiljö där vi värdesätter tillit, samarbete och hållbart ledarskap
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Kriminalvården, Transportenheten Nord Kontakt
Sektionschef
Erik Sundell 0728626436 Jobbnummer
