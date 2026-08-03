Chef till Juridiksektionen på Arvsenheten på Kammarkollegiet
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2026-08-03
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Vill du använda din kompetens inom ledarskap och juridik för att bidra till att ge civilsamhället goda förutsättningar? Vi söker en erfaren jurist med både sakkunskap och ledaregenskaper som vill bidra till utveckling av en verksamhet som gör skillnad för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre.
Allmänna arvsfonden ärver om det saknas släktarvingar. Våra arvlåtare bidrar varje år med cirka en miljard kronor som finansierar olika arvsfondsprojekt. Arvsenhetens uppdrag är att bevaka Allmänna arvsfondens rätt genom att avveckla dödsbon på ett rättssäkert, kostnadseffektivt och etiskt sätt med respekt för den avlidne. Vi tar också ställning till testamentariska förordnanden där Arvsfonden är legal arvinge. Arbetsuppgifterna vid enheten förutsätter en god förmåga att driva sina egna ärenden, men också förmåga att samverka och föra dialog både inom enheten och med övriga kollegor vid Kammarkollegiet. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som chef för Juridiksektionen leder, utvecklar och samordnar du arbetet och medarbetarna på sektionen. Du driver och utvecklar arbetssätt, kvalitets- och uppföljningsarbete samt bidrar till en god samverkan inom både sektionen och enheten. Sektionen består för närvarande av 13 jurister. Sektionens medarbetare driver självständigt ärenden om dödsboavveckling och testamenten. Du arbetsleder och kvalitetssäkrar denna verksamhet. Rollen innebär ett stort eget ansvar och ett stort utrymme att påverka hur arbetet bedrivs. Verksamheten är inne i en intensiv utvecklingsfas där vi utvecklar både arbetssätt och systemstöd. Du kommer att vara drivande i detta arbete.
Som sektionschef rapporterar du till enhetschefen för Arvsenheten. Du ingår i enhetsledningsgruppen och förväntas aktivt bidra där till verksamhetens samlade prioriteringar, resursfördelning och strategiska inriktning.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom juridik
Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
Flerårig och aktuell erfarenhet av chefs- eller ledarskap med personalansvar inom offentlig verksamhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete med inriktning mot civilrätt och arvsrätt
Ledarskap inom statlig verksamhet
Systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete
Utveckling och framtagande av arbetsprocesser, rutiner och styrdokument
Revisions- och/eller kontrollarbete
Brottsbekämpande arbete
Arbete i domstol eller från advokat- eller familjerättsbyrå
Personliga egenskaper
För att nå önskat resultat i rollen som sektionschef tror vi att du har en genuin vilja att skapa bra förutsättningar för verksamheten du arbetar inom. Du trivs med att ta ansvar, driva frågor framåt och bidra i ett större sammanhang. Du trivs i en verksamhetsnära och utvecklingsorienterad roll. Du står för ett nära och operativt ledarskap och gillar att leda medarbetarna mot uppsatta mål och är tydlig i din kommunikation. Du är samarbetsinriktad, ansvarstagande och lösningsfokuserad, samt arbetar strukturerat och utför ditt arbete med hög kvalitet. Du har ett stort intresse för både juridik och människor.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm där vi sitter i aktivitetsbaserade lokaler på Slottsbacken mitt emot Kungliga slottet i Gamla stan. Tillträde snarast (enligt överenskommelse).
Vi erbjuder flexibla arbetstider och värdesätter att du har en fritid och ett privatliv utanför din yrkesroll för att du som anställd ska kunna prestera och samtidigt må bra på jobbet varje dag.
Ansökan
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2026Kontakt
Mathias Westrell, Enhetschef, telefon 08-700 09 66
Mia Andric Rysén, HR-specialist, mailto:mia.andric@kammarkollegiet.se
Våra fackliga representanter når du lättast under sommarsemestern via deras respektive mailadresser: mailto:ST@kammarkollegiet.se
samt mailto:SACO@Kammarkollegiet.se
Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi är omkring 370 medarbetare som arbetar med uppdrag inom juridik, administration, ekonomi, försäkring och kapitalförvaltning. Vår breda verksamhet riktar sig till andra myndigheter men också till privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser. Vi har kontor i Stockholm, Karlstad och Härnösand och sedan år 1539 har vi haft en central roll i den svenska statsförvaltningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), https://www.kammarkollegiet.se/
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Kammarkollegiet Jobbnummer
10018346