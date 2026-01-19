Chef till Handläggarteam i Kundservice inom Affärsområde Privat
Hallå!
Chef till Handläggarteam i Kundservice inom Affärsområde Privat
Med ett tillitsfullt ledarskap utveckla vår affär mot att förverkliga vår vision förverkliga framtidens boende och bostäder.
Arbeta målinriktat och skapar resultat varje dag - tillsammans med andra.
Ditt engagemang bidrar till en attraktiv arbetsplats
Leda i förändring och se möjligheter
Funderar du på om bank verkligen är något för dig? Vi förstår! På SBAB gillar vi inte heller att hamna i det traditionella bankfacket.
För det första gör vi inte skillnad på våra affärsmål och hållbarhetsmål. Vårt vinstintresse är att bidra till ett hållbart samhälle - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi tror på ditt ansvarstagande, på transparens i allt vi gör, på sunda finanser för långsiktighet och att vi på så sätt bidrar till bättre boende och boendeekonomi. För det andra så uppmuntrar vi alla att vara sig själva på jobbet. Hos oss har några slips och kavaj och andra shorts och t-shirt när vi jobbar för att erbjuda Sveriges bästa bolån. Låter det som ett bättre fack att hamna i? Välkommen!
4 x värderingar
Vi jobbar smart med fart
Vi tar ansvar - hela vägen
Vi är stolta proffs
Vi lyckas tillsammans
Att jobba som Chef till Handläggarteam i Kundservice inom Affärsområde Privat
Som chef inom Kundservice arbetar du tillsammans med övriga ledare och medarbetare i affärsområde Privat för att säkra den övergripande strategin och medverka till vår vision - förverkliga framtidens boende och bostäder
Du leder i förändring och ser möjligheter där du kan skapa affärsvärde. Som ledare på SBAB så utgår du från vårt värderingsdrivna arbetssätt och du arbetar för att skapa förutsättningar för självdrivande medarbetare. Ditt ledarskap baseras på tillit och inkludering och präglas av tydlighet, empati och ett helhetstänk. Kommunikation är grundläggande och som ledare är du trygg i att ta det ansvar och de beslut som behövs för vår affär.
I våra handläggarteam jobbar ett antal Bolånehandläggare som ansvarar för och fokuserar på de arbetsuppgifter och kundkontakter som sker efter att krediten beviljats.
Ditt fokus kommer vara att leda och utveckla ett av våra bolånehandläggarteam genom att inkludera och utveckla medarbetarnas alla kompetenser och erfarenheter. Att säkerställa att vi tillsammans genomför beslutade initiativ och att uppdrag inom vår affärsplan fullföljs tillhör också ditt ansvarsområde.
Jobbet innebär inte bara ett personalansvar, det är att i vardagen ta ansvar för det som händer i vår verksamhet och för att aktivt bidra till att det stödjer den övergripande strategin och att vi lever ambitionen att bidra till den omtänksamma banken med bäst erbjudande inom boende och boendeekonomi.
Du drivs av utmaningen att ständigt utveckla affären, processer, kollegorna och dig själv. Är du en innovativ och engagerad person, flexibel och passionerad för kunden är det här en perfekt roll för dig.
Att skapa delaktighet, engagemang, tillit, ansvar och tydlighet är något du är riktigt bra på och tycker om att göra.
Det är en stor fördel att du är väl insatt i bolåneaffären och gillar processer i allmänhet, för att på bästa sätt kunna stötta och coacha medarbetarna i vardagen. Du medverkar till att förändringar genomförs och att uppdrag inom vår affärsplan blir verklighet.
För att trivas i rollen som chef i Kundservice tror vi att du:
är en affärsdriven ledare med förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet
är noggrann och kvalitetsmedveten
har en strategisk och analytisk förmåga som du kan omsätta i handling
har förmågan att verka genom andra, inspirera och entusiasmera
som ledare är inkluderande, kommunikativ och trivs i en utåtriktad roll
Att skapa delaktighet, engagemang, tillit, ansvar och tydlighet är något du är riktigt bra på och tycker om att göra. Det är meriterande om du har haft ledaransvar i någon form tidigare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Har du check på allt?
Inkluderande
Analytisk
Strategisk
Noggrann
Kommunikativ
Tråkig attityd
Annars då?
Gillar du oss, och tror att du kan bidra, är vårt tips att inte vänta för länge med att skicka in CV eller LinkedIn-profil. Har du andra idéer på hur du kan visa vem du är? Spännande! Hur du än ansöker så ser vi fram emot att lära känna dig mer. Publiceringsdatum2026-01-19Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar vid med Hyrpersonal Sverige Executive Rekrytering. Vid frågor kan du kontakta Sandra Johansson senior rekryteringsspecialist under kontaktuppgifter
Det här är SBAB
