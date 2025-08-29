Chef till gruppen Mek- och Byggdokumentation Forsmarks Kraftgrupp
2025-08-29
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
Om rollen
Vill du bidra till Sveriges fossilfria framtid och samtidigt leda ett kompetent team i en tekniskt spännande miljö?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmarks Kraftgrupp. För att nå våra mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Vi söker en engagerad Gruppchef till Mekanisk- och Byggdokumentation på Forsmarks Kraftgrupp.
Om jobbet
Gruppen Mekanisk- och Byggdokumentation är en av sex grupper som ingår i enheten Mek, process och byggteknik på Forsmark kärnkraftverk. Som gruppchef leder du en grupp medarbetare och konsulter som ansvarar för att förvalta och uppdatera teknisk dokumentation kopplad till konstruktion, installation, reparationer och anläggningsförnyelse. Gruppen arbetar även med framtagning av underlag för konstruktion samt uppdatering av anläggningsregistret för Mek och Bygg.
Du har personalansvar för 11 medarbetare och ansvarar för att leda, planera och utveckla gruppens arbete.
Rollen innebär att du:
Leder och coachar medarbetarna i det dagliga arbetet och i deras långsiktiga utveckling
Säkerställer att gruppens kompetens och resurser används effektivt
Planera och följa upp arbetet på både kort och lång sikt
Skapa goda förutsättningar för samarbete, trivsel och effektivitet
Du ingår i enhetens ledningsgrupp för Mek, process och byggteknik, där du tillsammans med andra chefer bidrar till enhetens utveckling.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av ledarskap och ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet
Högskoleutbildning inom teknik eller motsvarande erfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Erfarenhet från kärnkraft, energi eller annan tekniskt komplex verksamhet är meriterande
Som ledare är du engagerad, lyhörd och tydlig. Du har stort intresse för att leda, motivera och utveckla dina medarbetare. Du skapar engagemang och arbetsglädje, och har förmåga att fatta beslut och driva arbetet framåt.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Hos oss får du ett utvecklande arbete i en miljö där säkerhet, kvalitet och teknik står i centrum. Du får ett stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet till en god kompetensutveckling.
Att livet i sin helhet ska gå ihop är grundläggande för oss, vi lägger stor vikt vid att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid och erbjuder attraktiva personalförmåner såsom som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera, läs mer om våra fina förmåner här
Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider.
Placeringsort: Forsmark
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Johan Lundvall, 070-558 26 65 eller Linnea Eriksson, 073-837 92 68
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Åsa Vallin, asa.vallin@vattenfall.com
Fackliga representanter: Akademikerna -Hans Lindqvist, Ledarna - Martin Hägglund, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - Mia Friberg. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Välkommen med din ansökan senast den 21/9 2025. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar (enbart) ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9483747