Chef Till Enheten Telekrig Mot Satellitbaserade Radiosystem Och Gnss
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-07-06
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Vill du göra skillnad genom att leda forskning, utveckling och expertstöd för en tryggare värld och vara med och forma framtidens totalförsvar? Är du en erfaren ledare som trivs med att samarbeta med andra? Då kan FOI vara din nya arbetsplats!Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
I rollen som enhetschef leder och utvecklar du enhetens, verksamhetsområdets och avdelningens arbete med fokus på att nå gemensamma mål. Arbetet inom enheten ska präglas av ett väl utvecklat självledarskap hos medarbetarna, något du aktivt stödjer och uppmuntrar. Genom rekrytering och kompetensutveckling ser du till att enhetens kompetensbehov möts både på kort och lång sikt. Du för en kontinuerlig och konstruktiv dialog med medarbetarna om deras arbetssätt och prestationer, och genomför även årliga utvecklings- och lönesamtal.
Verksamheten vid myndigheten bedrivs i huvudsak i projektform. Som ansvarig för enheten har du uppföljningsansvar för innehåll och resultat i enhetens projekt. En viktig del är därför att förvalta och utveckla goda relationer med uppdragsgivare.
Enheten ingår i verksamhetsområde Radio där du rapporterar till verksamhetsområdeschefen. Ditt ansvar inkluderar även att strategiskt inrikta utvecklingen av enhetens medarbetare och verksamhet samt bidra till utvecklingen av verksamhetsområdet som helhet.
Som chef och ledare vid FOI förväntas att du agerar som en förebild, bidrar till en positiv arbetsmiljö och trivsel samt är en god arbetsgivarföreträdare i övrigt.
Om enheten
Enheten ingår i verksamhetsområdet Radio på avdelningen Telekrig i Linköping. Enhetens mål är att stärka Försvarsmaktens och totalförsvarets förmåga inom telekrig mot GNSS, PNT och satellitbaserade radiosystem. Enheten bedriver metod- och teknikutveckling samt tillämpad, teoretisk och experimentell forskning kring spaning, störning, skydd och robusthet kopplat till GNSS/PNT, satellitkommunikation och relaterade radiosystem.
Verksamheten syftar till att ge Försvarsmakten bättre förutsättningar att förstå och hantera beroenden, sårbarheter och möjligheter kopplade till positionering, navigering, tidssynkronisering och satellitbaserade radiofunktioner. Enheten ska därigenom bidra till ökad robusthet i egna förband samt utvecklad förmåga att upptäcka, påverka och skydda mot relevanta hot inom telekrigsområdet. Enhetens verksamhet spänner från forskning och expertstöd till utveckling av telekrigsförmågor och tekniska lösningar.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi ser att du som sökande har:
Flerårig erfarenhet av chefs- eller projektledarroll med fokus på att leda och utveckla grupper med expertkompetens
Akademisk examen på minst mastersnivå med teknisk fysik, elektroteknik, datateknik, matematik eller motsvarande som FOI bedömer likvärdigt
Goda språkkunskaper i både svenska och engelska och god förmåga att uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på dessa språk i professionella sammanhang
Du leder, motiverar och skapar delaktighet och engagemang för att nå verksamhetens mål. Med tydlig kommunikation förmedlar du visioner, mål och feedback på ett effektivt sätt. Ett strategiskt helhetsperspektiv präglar ditt arbetssätt, liksom förmågan att se långsiktiga samband. Du är trygg i rollen som beslutsfattare, visar mod att agera och kan motivera dina beslut. Goda samarbeten, både internt och externt, är något du aktivt bygger och underhåller. Med tillit och förståelse bemöter du medarbetare konstruktivt och sätter dig in i deras perspektiv. Din stabilitet, självinsikt och förmåga att anpassa dig efter situationen är viktiga styrkor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Kompetens inom något eller några av enhetens verksamhetsinriktningar.
Erfarenhet från arbete inom statlig myndighet, särskilt inom en försvarsmyndighet eller försvars- och säkerhetsindustri.
Erfarenhet av att leda eller driva egna forskningsprojekt och att samarbeta med uppdragsgivare.
Relevant doktors- eller licentiatexamen.
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med placering i Linköping, som för extern sökande inleds med sex månaders provanställning. Alla chefer på FOI har en tillsvidaretjänst i verksamheten. Vi tillämpar chefsförordnande som avtalas på tre år med möjlighet till förlängning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 10 augusti 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jonas Nordlöf. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S – ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
Olaus Magnus väg, Universitetsområdet (visa karta
)
581 11 LINKÖPING Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
9992860