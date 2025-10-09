Chef till enheten Nät inom ledningssystem i Arboga
Är du en trygg ledare med erfarenhet från komplex verksamhet? Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag, att leverera det som vårt svenska försvar behöver, viktigare än någonsin. Vi befinner oss i en spännande tid med tillväxt där vi till verksamhetsområdet ledningssystemmateriel söker en enhetschef som vill vara med på en historisk resa där vi tillsammans arbetar för ett tryggare Sverige!Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Som enhetschef för Nät 3 i Arboga har du ansvar för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Vidare har du ett övergripande ansvar för leveranser inom enhetens uppdrag samt för att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet uppnås. Ditt arbete sker i nära samarbete med övriga delar av verksamhetsområde Ledningssystem, FMV och Försvarsmakten och en del av arbetet är att upprätthålla och utveckla det goda samarbetet. Du rapporterar till ansvarig avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund och du är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal.
Som enhetschef är du första linjens chef och enheten består idag av ca 12 medarbetare.
Enheten Nät 3 har huvudsakligen fokus på fasta telekomsystem med personal baserad i Arboga. Enheten ansvarar för produktion, leverans och vidmakthåll av Försvarets telenät.
Om dig
Vi söker dig som har chefserfarenhet eller erfarenhet från arbetsledande roll, exempelvis projektledare, för kvalificerad verksamhet. Vi ser att du har erfarenhet från en komplex verksamhet som krävt omfattande samordning, planering och genomförande samt uppföljning av projekt, produktion och ekonomi. Du som söker har akademisk utbildning alternativt motsvarande utbildning/kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
Vi ser positivt på kunskap inom teknikområdet eller annan relevant branscherfarenhet samt om du har erfarenhet från och kunskap om Försvarsmaktens och FMV:s verksamhet och samspelet mellan myndigheterna. Likaså är det meriterande med erfarenhet från annan statlig myndighet samt av offentlig upphandling. Slutligen är det en fördel om du har kunskap om projektlednings- och beredningsarbete. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef på FMV skapar du förutsättningar för dina medarbetares och FMV:s utveckling. Därför behöver du ha förmåga att sätta in skeenden i ett större perspektiv och förstå din roll i dem. Din ledarstil kännetecknas av en stark vilja till utveckling, vilket syns när du tydliggör mål och ramar för verksamheten. I handling visar du omtanke om såväl medarbetare som andra samarbetspartners. Du förstår också att en effektiv och leveranssäker organisation bygger på en öppenhet inför olikheter.
Du är en coachande och inspirerande ledare som förhåller dig till dina medarbetare på ett lyhört och smidigt sätt. Du uppfattas som tydlig och stabil och säkerställer att budskap når fram så att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
I tjänsten kan resor ingå, såväl inom som utanför Sverige.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med rätt teknik och kunskap så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Från idé till verklighet.
FMV:s verksamhetsområde ledningssystem ansvarar för att utveckla, upphandla och vidareutveckla materiel och tjänster inom ledningssystemområdet till Försvarsmakten, till exempel mobila kommunikationssystem, försvarets telenät samt operativa och taktiska informationssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-11-02.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör. FMV tillämpar provanställning.
• Våra fackliga företrädare är är OFR/S Pia Edström, Saco-S Kari Lehto och Seko Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan du kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Thunström på therese.thunstrom@jeffersonwells.se
alt. 0730-62 33 72.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
