Chef till enheten Insatser barn och familj i Kävlinge kommun
2025-09-11
Vill du leda utvecklingen av framtidens socialtjänst för barn och deras familjer?
1 juli 2025 trädde en ny socialtjänstlag i kraft - en lag som sätter fokus på förebyggande arbete, tillgänglighet och kunskapsbaserade insatser.
I Kävlinge kommun ser vi detta som en unik möjlighet att förnya och förstärka vårt arbete - och vi söker nu en modig och strategisk chef som vill vara med och leda den förändringen inom området barn och familj.
Som chef för insatser riktade till barn och deras familjer får du en nyckelroll i att forma en kunskapsbaserad socialtjänst som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet med ett starkt barnrättsperspektiv. Du leder ett engagerat team och ansvarar för att utveckla och implementera insatser som gör verklig skillnad - tidigt, träffsäkert och tillsammans med andra aktörer i samhället. Tjänsten är placerad i sektor arbetsliv och fritid som utöver individ- och familjeomsorg innefattar kultur och fritid, arbetsmarknad och integration samt gymnasie- och vuxenutbildning.
Vill du vara med oss och bygga en socialtjänst i framkant? Välkommen till Kävlinge.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har ett starkt intresse för ledarskap, innovation och social hållbarhet. Du är trygg i att fatta beslut, van att arbeta strategiskt och har ett genuint engagemang för att skapa värde för både medarbetare och medborgare.
Du är socionom och har erfarenhet som chef och ledare.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och även arbeta med ett löpande urval så vänta inte med att ansöka.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
