Chef till enheten för Verkansvärdering och civil sårbarhet
2026-02-10
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
I en tid där Sveriges säkerhet står i fokus genomgår vi en strategisk utveckling för att möta nya krav. Vi söker nu en engagerad ledare som vill vara med och bygga en robust organisation som gör skillnad för Sveriges trygghet.
Om tjänsten
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla enhetens verksamhet. Du säkerställer att projekt bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, relevans och integritet, vilket inkluderar granskning och godkännande av dokumentation. I rollen ingår ansvar för medarbetare, forskningsinfrastruktur och arbetsmiljö. Du förväntas vara en god arbetsgivarföreträdare, skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt tillvarata och vidareutveckla medarbetarnas kompetens. Du genomför utvecklings- och lönesamtal med dina medarbetare och du arbetar med rekrytering för att möta enhetens kompetensbehov. Enheten ingår i verksamhetsområdet Verkan och sårbarhet. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du bidrar till utveckling och strategisk planering.
Om enheten
Vid enheten Verkansvärdering och civil sårbarhet bedrivs forskning, studier, prov och försök som syftar till att stärka totalförsvarets förmåga att analysera, värdera och hantera effekter av olika hot. Verksamheten omfattar analyser av både verkan och sårbarhet och utgör ett viktigt underlag för beslut inom totalförsvaret.
Arbetet fokuserar på sannolikheten för förlust av förmågor eller funktioner hos målobjekt som är avgörande för deras möjlighet att fortsätta sin verksamhet, exempelvis rörelse-, lednings- eller eldgivningsförmåga. Analyserna omfattar alla typer av mål på marken, till sjöss och i luften och beaktar såväl konventionella vapen och stridsdelar som improviserade sprängladdningar. Perspektivet breddas till att även omfatta hot kopplade till terrorism och gråzonssituationer, där risk-, sårbarhets- och hotbedömningar samt skyddsåtgärder är centrala delar.
Enheten arbetar ur ett helhetsperspektiv där verkan, sårbarhet och förmågan att förebygga, upptäcka, hantera och skydda står i fokus. Inom ramen för verksamheten utvecklas och tillämpas värderingsmetodik, modeller och verktyg för analys och beslutsstöd, i nära samverkan med andra delar av organisationen.
Typiska uppdragsgivare är Försvarsmakten, Polismyndigheten, Myndigheten för civilt försvar och andra myndigheter med uppdrag inom totalförsvaret. Forskningsfältet är i stark utveckling och som chef för enheten ges du möjlighet att leda och vidareutveckla ett dynamiskt och samhällsviktigt verksamhetsområde med stor betydelse för Sveriges säkerhet.
Enheten och verksamhetsområdet ingår i avdelningen Vapen, skydd och säkerhet. Läs mer om oss via länk Vapen, skydd och säkerhet .
Avdelningen är belägen vid natursköna Grindsjön på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn.
Kvalifikationer
Akademisk examen på minst mastersnivå med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, alternativt motsvarande examen som vi bedömer relevant för tjänsten.
Flerårig aktuell ledarerfarenhet från en chefsroll eller som projektledare inom forsknings- och utvecklingsverksamhet.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
B-körkort.
Du har god förmåga att leda, motivera och skapa delaktighet, engagemang och entusiasm i verksamheten. Du är driven, initiativrik och tar ett aktivt ansvar för att utveckla verksamhet och medarbetare. Som person är du trygg och stabil. Det är självklart för dig att bemöta dina medarbetare på ett tillitsfullt och konstruktivt sätt, och du har god förmåga att sätta dig in i deras perspektiv. Att bygga och underhålla nätverk samt skapa starka samarbeten, såväl internt som externt, är naturligt för dig och du ser det strategiska värdet av relationer för verksamhetens utveckling. Du är tydlig i din kommunikation och förmedlar visioner, mål och feedback på ett engagerande sätt. Du en god helhetssyn med ett brett perspektiv på komplexa frågor, samtidigt som du tänker strategiskt. Du är bekväm i rollen som beslutsfattare, har mod att agera och förmåga att motivera dina beslut. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper!
Meriterande
Erfarenhet av forskning och utveckling inom totalförsvar eller närliggande område.
Doktors- eller licentiatexamen inom för verksamheten relevant område.
Goda kunskaper och erfarenheter inom enhetens forskningsområde.
Erfarenhet som personalledande chef med personalansvar.
Vad erbjuder vi dig?
FOI bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning. Alla chefer på FOI har en tillsvidaretjänst i verksamheten med chefsförordnande som avtalas på tre år med möjlighet till förlängning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 3 mars!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetsområdeschef Thomas Öst. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Säkerhetsprövning genomförs före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Svenskt medborgarskap krävs.
Ersättning

Grundlön med chefstillägg
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare

Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi (org.nr 202100-5182), http://www.foi.se
Arbetsplats

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Kontakt

Thomas Öst +46 8555030000
Jobbnummer

9735338
9735338