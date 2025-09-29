Chef till enheten för forskning och utveckling på avdelning kunskap
Arbetsmiljöverket / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-09-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arbetsmiljöverket i Solna
, Stockholm
, Örebro
, Falun
, Växjö
eller i hela Sverige
På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.Om avdelningen
Arbetsmiljöverket får en ny organisation den 1 januari 2026. Vid årsskiftet övertar Arbetsmiljöverket även det uppdrag som Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) har i dag, att vara ett nationellt kunskapscentrum i arbetsmiljöfrågor. Huvuddelen av detta uppdrag kommer att utgå från den nya avdelningen kunskap som är under uppbyggnad. På avdelningen kommer också verksamheterna statistik och analys, liksom svarstjänst och kommunikation att finnas.
Avdelning kunskaps uppdrag är att med kunskap och kunskapsspridning som styrmedel bidra till goda arbetsmiljöer.
Ditt nya jobb
Som chef för den blivande enheten forskning och utveckling får du en unik möjlighet att utveckla Arbetsmiljöverkets arbete med det bredare kunskapsuppdraget. Du kommer som en del av ledningsgruppen på avdelning kunskap att bidra till att forma den nya avdelningens inriktning och arbete.
Enhetens uppdrag är att stärka arbetslivets forskningsbaserade kunskap om arbetsmiljö, så att den kommer till användning i praktiken. Uppdraget omfattar att samla in och sammanställa forskningsbaserad kunskap, utvärdera och analysera statliga initiativ och följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. I uppdraget ingår också att följa och främja kunskapsuppbyggnaden i arbetsmiljöfrågor internationellt.
Du leder ett tiotal medarbetare som i sin tur leder projekt som genomförs av experter på universitet och högskolor, på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Ditt ansvar omfattar ledning, planering och utveckling av enhetens verksamhet samt budget- personal- och arbetsmiljöansvar. I din roll ingår även att bistå avdelningschefen i frågor kopplade till enhetens verksamhet, samt att samarbeta inom avdelningen och med myndighetens övriga delar.
Arbetet innebär kontakter och samarbete med lärosäten, andra myndigheter och arbetsmarknadens parter. Även samarbeten inom europeiska och internationella forskarnätverk ingår. En viktig uppgift är att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i enhetens rapporter och arbete, samt att verksamheten inriktas mot arbetslivets och myndighetens kunskapsbehov. Resor i tjänsten förekommer inom och utanför landet.Publiceringsdatum2025-09-29Bakgrund
Rollen kräver att du har:
• Doktorsexamen inom ett ämnesområde som myndigheten bedömer som relevant.
• Flerårig chefs- eller ledarerfarenhet som myndigheten bedömer relevant.
• Erfarenhet av att leda analys- eller forskningsverksamhet.
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Bedrivit egen forskning efter doktorsexamen.
• Chefserfarenhet med personal-, budget, resultat- och arbetsmiljöansvar från offentlig verksamhet.
• Kunskap om svenska partsmodellen och aktörer inom arbetsmiljöområdet.
• Erfarenhet av internationellt samarbete inom analys- eller forskningsverksamhet.
Som person ser vi att du kommer att trivas och lyckas i din ledarroll om du har en helhetssyn och kan leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Som ledare skapar du delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och självständigt ta ansvar i ett klimat som inspirerar till kunskapssökande, dialog, samarbete och effektivitet. Vidare har du en god kommunikativ förmåga samt kan skapa förtroendefulla samarbeten med aktörer och parter inom arbetslivets olika sektorer. Du planerar och strukturerar både det operativa och det långsiktiga arbetet, och du skapar tydlighet i mål, processer och prioriteringar. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar i. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför tillämpar förtroendearbetstid för chefer och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter.
Om oss och våra förmåner och villkor
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss också av arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Intervjuer sker från vecka 44.
Vi tycker att det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss. Därför välkomnar vi frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Eva Parissay för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2025!
Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverkets rekryteringsfunktion varför vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag eller annonssäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsmiljöverket
(org.nr 202100-2148), https://www.av.se/ Arbetsplats
Arbetsmiljöverket Kontakt
Rekryteringspartner
Nina Leikman nina.leikman@av.se 010-730 90 00 Jobbnummer
9532063