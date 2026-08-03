Chef till Ekonomi- och administrationssektionen på Arvsfondsavdelningen
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2026-08-03
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Vill du vara med och bidra till att goda idéer kan omsättas till en bättre tillvaro för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning? Lockas du av tanken på arbete i en verksamhet med ett tydligt socialt engagemang med en förmåga att göra skillnad? Är du en driven och engagerande ledare? Då ska du läsa vidare!
Allmänna arvsfonden ärver om det saknas släktarvingar. Tillsammans bidrar våra arvlåtare årligen med cirka en miljard kronor som finansierar olika arvsfondsprojekt. Arvsenhetens uppdrag är att bevaka Allmänna arvsfondens rätt genom att avveckla dödsbon på ett rättssäkert, kostnadseffektivt och etiskt sätt med respekt för den avlidne. Vi tar också ställning till testamentariska förordnanden där Arvsfonden är legal arvinge. Arbetsuppgifterna vid enheten förutsätter en god förmåga att driva sina egna ärenden, men också förmåga att samverka och föra dialog både inom enheten och med övriga kollegor vid Kammarkollegiet.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som chef för Ekonomi- och administrationssektionen ansvarar du inte bara för den dagliga ledningen, utan har också en central roll i att utveckla styrning, uppföljning och ekonomiska processer inom Arvsenheten. Du bidrar aktivt till enhetens strategiska utveckling och säkerställer att verksamheten bedrivs med hög effektivitet, kontroll och långsiktighet.
Sektionen består av fem administratörer och fyra ekonomer. Sektionens medarbetare granskar redovisningar från de gode män som utsetts ansvara för dödsboets avveckling för Allmänna arvsfondens räkning. De ansvarar också för att Allmänna arvsfondens arvlåtares gravplatser sköts samt bistår enhetens jurister med administrativa uppgifter. Verksamheten omsätter cirka en miljard kronor per år, vilket ställer höga krav på ekonomisk styrning, uppföljning och kontroll. Du har en viktig roll i att säkerställa att dessa processer är ändamålsenliga, effektiva och ger ett gott rapporteringsunderlag.
Verksamheten är inne i en intensiv utvecklingsfas där vi utvecklar både arbetssätt och systemstöd. Du förväntas ta en aktiv och drivande roll i detta arbete, med ansvar för att identifiera förbättringsområden, prioritera insatser och omsätta dem i konkreta resultat.
Som sektionschef rapporterar du till enhetschefen för Arvsenheten. Du ingår i enhetsledningsgruppen och förväntas aktivt bidra till verksamhetens samlade prioriteringar, resursfördelning och strategiska inriktning.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
Minst tre års erfarenhet av ärendehantering inom offentlig verksamhet med fokus på ekonomi, administration eller juridik
Flerårig och aktuell erfarenhet av chefs- eller ledarskap med personalansvar inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av revisions- och/eller kontrollarbete eller brottsbekämpande arbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete
Ledarskap inom statlig verksamhet
Utvecklig och framtagande av arbetsprocesser, rutiner eller styrdokument
Personliga egenskaper
För att nå önskat resultat i rollen som sektionschef tror vi att du har en genuin vilja att skapa bra förutsättningar för verksamheten du arbetar inom. Du har också en förmåga att snabbt kunna sätta dig in i en komplex verksamhet med olika intressenter. Du är bra på att prioritera, både för egen del och för den verksamhet och de personer som du arbetsleder. Vi tror att du trivs i en verksamhetsnära och utvecklingsorienterad roll. Du gillar att leda medarbetarna mot uppsatta mål och du är tydlig i din kommunikation. Du är omtänksam, samarbetsinriktad, ansvarstagande och lösningsfokuserad, samt arbetar strukturerat och utför ditt arbete med hög kvalitet. Du har ett genuint intresse för människor.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm där vi sitter i aktivitetsbaserade lokaler på Slottsbacken mitt emot Kungliga slottet i Gamla stan.
Tillträde snarast (enligt överenskommelse).
Vi erbjuder flexibla arbetstider och värdesätter att du har en fritid och ett privatliv utanför din yrkesroll för att du som anställd ska kunna prestera och samtidigt må bra på jobbet varje dag.
Ansökan
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2026Kontakt
Mathias Westrell, Enhetschef, telefon 08-700 09 66
Mia Andric Rysén, HR-specialist, mia.andric.rysen@kammarkollegiet.se
Våra fackliga representanter når du lättast under sommarsemestern via deras respektive mailadresser: ST@kammarkollegiet.se
samt SACO@Kammarkollegiet.se
Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi är omkring 370 medarbetare som arbetar med uppdrag inom juridik, administration, ekonomi, försäkring och kapitalförvaltning. Vår breda verksamhet riktar sig till andra myndigheter men också till privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser. Vi har kontor i Stockholm, Karlstad och Härnösand och sedan år 1539 har vi haft en central roll i den svenska statsförvaltningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), https://www.kammarkollegiet.se/
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Kammarkollegiet Jobbnummer
10018345