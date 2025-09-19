Chef till chefsutvecklingsdetaljen vid Försvarsstabens HR-avdelning
2025-09-19
Är du en erfaren chef inom HR som vill vara med och bidra i en spännande roll i Försvarsmakten? Vi rekryterar nu en detaljchef till chefsförsörjningssektionen vid Försvarsstabens HR-avdelning.
Välkommen med din ansökan!
Om sektionen
Chefsförsörjningssektionen samordnar chefsförsörjning, chefsutveckling och personalutveckling samt har en helhetsbild avseende centralt planerad personal för Försvarsmakten. Sektionen är bemannad av både militär och civil personal med lång och gedigen erfarenhet inom Försvarsmaktens olika verksamhetsområden. Sektionen kommer att utvecklas till att bestå av två detaljer, chefsutvecklingsdetaljen och chefsbemanningsdetaljen. Till chefsutvecklingsdetaljen söker vi nu en detaljchef.
Chefsförsörjningssektionen utgör primärt en stöd- och genomförandefunktion till Försvarsmaktens ledning, försvarsgrenschefer, stridskraftschefer och förbandschefer. Sektionen utgör också en stöd- och rådgivningsfunktion till berörd personal inom angivna personalkategorier. Vi är dessutom beredningsfunktion avseende strategiska och konceptuella frågor kopplat till personal- chefs- och ledarskapsutveckling.
Uppgifter till chefsförsörjningssektionen ges av Personaldirektören. Sektionen har tre huvudsakliga ansvarsområden: karriär- och successionsplanering, chefsutveckling samt urval genom chefsurvalsgrupp och ansvarar för centralt planerad personal enligt nedan:
• OF 4/CF 4 och uppåt
• OF 3 med genomförd HOP 12
• OFSK, doktorander och disputerade officerare
• SO 9
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som detaljchef kommer du leda en grupp om 10 seniora medarbetare, både civil och militär personal, med olika bakgrund och ansvarsområden. Som detaljchef ansvarar du för att sammanhålla projekt och uppgifter kopplade till utveckling av chefer på strategisk nivå. Du prioriterar, följer upp och säkerställer att detaljens arbetsuppgifter genomförs utifrån behov.
I och med att två nya detaljchefsbefattningar införs finns möjlighet att själv påverka arbetsinnehållet och utveckla HR inom de kategorier som sektionen ansvarar för - i en spännande tid av tillväxt inom Försvarsmakten.
Du rapporterar till sektionschefen och vid behov agerar du som ställföreträdande sektionschef.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom HR-området alternativt annan utbildning på motsvarande nivå som av Försvarsmakten bedöms som likvärdig
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat HR-arbete från myndighet eller större organisation, gärna med fokus på chefsförsörjning och chefsutveckling
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av chefsbefattning med personalansvar
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper i MS Office 365Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en trygg ledare med förmåga att fatta välgrundade beslut och ta ansvar även i komplexa situationer. Du är flexibel och prestigelös i ditt förhållningssätt samtidigt som du är tydlig och strukturerad i ditt arbete. Din goda kommunikativa förmåga och lyhördhet gör att du bygger förtroendefulla relationer och skapar ett gott samarbete med andra. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder. Med hög integritet och ett professionellt förhållningssätt bidrar du till en tillitsfull arbetsmiljö. Det är också viktigt att du tydligt och uppriktigt delar Försvarsmaktens värdegrund.
Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet mot Försvarsmaktens ledarkriterier.
Meriterande
• Erfarenhet av chefsbefattning inom högkvarteret alternativt försvarsgrensstab
• God kunskap om Försvarsmaktens uppdrag och processer
• Kunskap om andra försvarsmyndigheter och totalförsvaret
• Erfarenhet av kvalificerat HR-arbete på strategisk nivå inom statlig myndighet
• Relevant erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av chefsrekryteringÖvrig information
Befattningen är civil och är placerad vid Högkvarteret i Stockholm.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning för sökande som idag inte är anställda inom Försvarsmakten.
Tester kommer att genomföras under rekryteringsprocessen.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten kontakta sektionschef Bengt Lundgren eller Bengt Alexandersson. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-10-13. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
.. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
