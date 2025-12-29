Chef stabssektionen vid avd. Affärs- och försörjningsledning - Högkvarteret
2025-12-29
Vill du utvecklas på ett professionellt och personligt plan samtidigt som du gör skillnad för andra? Vill du vara med och påverka Försvarsmaktens framtid? Försvarsmaktens främsta uppgift är att försvara Sveriges demokrati samt självständighet. Med en föränderlig omvärld där Sverige nu är allierad i NATO ställs nya krav på oss. Vi står inför den största tillväxten vi gjort på decennier - därför söker vi dig som vill vara med och bidra till ett starkare försvar och delar vår övertygelse att Sverige är ett land värt att försvara. Ett helt vanligt jobb. För frihetens skull.
Om avdelningen
Du kommer att arbeta på avdelningen för Affärs- och försörjningsledning som är en del av Försvarsstaben i Försvarsmaktens Högkvarter. Vi arbetar bland annat med att styra och inrikta arbetet med Försvarsmaktens försörjningsflöden samt att leda, inrikta och följa upp Försvarsmaktens affärsverksamhet (inköp, försäljning och uthyrning), i alla beredskapsnivåer, såväl nationellt som internationellt. På avdelningen finns, utöver Stabssektionen, Försörjningsledningssektionen, Logistiksystem och utvecklingssektionen, Strategi och analyssektionen, Styrning och uppföljningssektionen.
Rollbeskrivning
Stabssektionen består av fem medarbetare och har som huvuduppgift att planera, samordna, analysera och följa upp verksamhet för att ge avdelningschefen beslutsunderlag som krävs för att leda avdelningen effektivt. Stabssektionen fungerar som navet mellan ledning och verksamhet och säkerställer att rätt information och åtgärder finns på plats vid rätt tid.
Som chef för stabssektionen är du en kraft att räkna med där din dokumenterade arbetslivserfarenhet av att hantera komplexa remiss- och planeringsarbeten kommer vara nödvändig. Du har med fördel erfarenhet av strategiskt arbete inom offentlig förvaltning. Chef för stabssektionen behöver kunna arbeta såväl med direkta genomförandeuppgifter för staben, men även uppgifter i rollen att företräda avdelningen internt och externt.
Du leder sektionen och rapporterar direkt till avdelningschefen tillika Försvarsmaktens kommersiella direktör.
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
• Personalansvar för stabssektionens medarbetare
• Utföra ledningsstöd omfattande att planera, bereda och leda möten i ledningsgruppen
• Planering och beredning, delta i och internt leda olika arbets-/beredningsgrupper, samordning och lägesuppföljning
• Ansvara för administrativt stöd (inkl. administratörer)
• Leda sektionens medarbetare och verksamhet
• Ansvara för och genomföra arbetsmiljöuppgifter för sektionen
• Utveckla metoder, rutiner och arbetssätt
• Relevant akademisk examen företrädesvis med inriktning på ekonomi, logistik och/eller affärsjuridik eller motsvarande utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
• Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet. T ex av att självständigt skriva beslutsunderlag till högre chef, direktiv, PM, skrivelser, remisshantering och liknande dokument i offentlig verksamhet
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (flytande engelska och svenska) Dina personliga egenskaper
Du är en strukturerad och kreativ person med mycket god förmåga att planera, dokumentera och arbeta uppgiftsorienterat både självständigt och i grupp. Du har tydliga ledaregenskaper och motiveras av att driva utmanande uppgifter och förändringsarbete. Rollen kräver ordningssinne, stark kommunikativ förmåga samt förmåga att se helheten och organisera effektivt. Du är relationsorienterad i ditt ledarskap, knyter lätt nya kontakter såväl inom som utanför organisationen, och trivs med ett varierat arbete. Som del av ledningsgruppen tar du en koordinerande roll och är en förebild som skapar goda förutsättningar för verksamheten.
Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen och söker medarbetare med rätt attityd, värderingar och inställning.
Meriterande
• God kunskap om logistik- och/eller inköpsverksamhet
• Erfarenhet av större komplexa organisationsstrukturer och processer
• Erfarenhet av försvarsområdet
• Erfarenhet som projektledare
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Befattningen är en civil anställning.
Resor i tjänsten förekommer i viss mån.
Sysselsättningsgrad: 100 %/heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Snarast/enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Förfrågningar om befattningen kan göras till rekryterande chef David Moheim, nås via växel 08-788 75 00. Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Paulina Unger, nås via växel 08-788 75 00. Längre svarstider förekommer under julledigheten.
Fackliga företrädare:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via nås via växel 08-788 75 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-19.
Till ansökan bifogas CV och ett personligt brev, samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
